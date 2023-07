Transformación 2024: Así avanzan los aspirantes a coordinar la defensa de la 4T

Este martes las corcholatas de Morena realizaron varios eventos en diferentes partes de la República Mexicana, para ganar la encuesta.

Regeneración, 4 de julio del 2023. Claudia Sheinbaum se presento este dia con empresarios de Nuevo León, y aseguró que no son enemigos de la 4T, sino que el movimiento está a favor de las inversiones privadas en el país.

“Vamos a hablarles lo que hicimos en México, hicimos un proceso y como disminuimos la inseguridad, como generamos esquema para esto y como generamos lo mejor en ciencia”, indicó.

Mientras que el senador con licencia, Ricardo Monreal, se refirió a los dicho de Marcelo Ebrard, sobre renunciar a Morena si le hacen una “chicanada”.

“Yo voy a honrar mi palabra, no es la hora, ya pasó la hora de decir me voy. Ya no porque los demócratas también tenemos que demostrar congruencia”, dijo.

Mientras que, Gerardo Fernández Noroña, también se refirió a lo dicho por Marcelo Ebrard.

“Pareciera que Marcelo no tiene confianza en el compañero Marcelo”.

Por su parte, Adán Augusto López, denunció que el delegado regional de la Secretaría del Bienestar en Tamaulipas, Luis Miguel Iglesias.

De acuerdo con el exsecretario de Gobernación, el funcionario intentó boicotear su asamblea informativa con la entrega de despensas.

En su gira por Reynosa, dijo que “solamente es un peón del maestro Andrés Manuel López Obrador”.

