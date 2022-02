Zona MACO, la feria de arte que se realiza en el Centro Citibanamex hasta el 13 de febrero, vuelve a su forma presencias sin el aforo de gente que tenía en ediciones pasadas y con una basta obra pictórica







Parte de las obras que se se pueden apreciar en Zona Maco.

Por Martha Rojas

RegeneraciónMx.- Pasaron dos años para que Zona MACO volviera a ser una feria de arte presencial con pasillos atiborrados de gente y obras costosas.

Este 9 de febrero se realizó la inauguración de una de las ferias más importantes de Latinoamérica, que en su edición 18, a realizarse este 2022, se reinventa con un nuevo espacio en el que pretende abrir un diálogo entre artistas contemporáneos y galerías.

Zona MACO regresó de la manera más suntuosa posible, dadas las condiciones por COVID-19. El centro Citibanamex, sede de este encuentro artístico, fue segmentado con pasillos más grandes y se ocuparon nuevos salones. Es curioso cómo la sede del evento figura parsimoniosamente, luego de ser, durante meses, un hospital Covid.

A diferencia de otros años, esta edición lució por la falta de asistentes, antes de la pandemia era común hacer largas filas a la entrada de la feria. No se sabe si es a causa de las medidas restrictivas de la pandemia o las tarifas de accesos que osiclan entre los 350 pesos para estudiantes y los 450 para el público general.

Este año, hasta el 13 de febrero, la feria Zona MACO, reúne a más de 200 expositores procedentes de 15 países, y por sus pasillos se precibe una fuerte presencia de obra pictórica y algunas obras de arte contemporáneo en diversos formatos.

Destacan piezas de Leonora Carrington, Rufino Tamayo, Marc Chagall, María Izquierdo, José Clemente Orozco, Gabriel Orozco, Chantal Peñaloza, Abraham Cruzvillegas, Amor Muñoz o Gabriel Rico.

LAS SORPRESAS DE LA EDICIÓN

La directora del evento Zelika García asegura que en estos días se presentará un proyecto de NFTs, los no fungibles, que anunciaremos y daremos a conocer todos los detalles en estos días. Presentaremos por primera vez Zona Maco Ejes, que fusiona las secciones: Nuevas Propuestas y Foro, con un replanteamiento sobre las urgencias actuales del arte como un gran diálogo entre galerías y prácticas artísticas enfocándose en galerías jóvenes.

También habrá un programa de conversaciones sobre temas de actualidad sobre el arte en donde participarán invitados internacionales, como Nicholas Baume, curador del New York Public Art Fund; Tamara Grynbaum, de Fine Arts at Rally; Carla Acevedo-Yates, curadora del Museum of Contemporary Art Chicago; Emiliano Valdés, del Museo de Arte Moderno de Medellín, y Pilar García, curadora de la colección artística del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, entre otros.

Gagosian y KönigGalerie regresan a Zona Maco este año y habrá presencia de galerías internacionales como Kurimanzutto, Millan-Almeida, Travesía Cuatro, Kasmin y Continua. También estarán presentes importantes galerías mexicanas como GAM, Proyecto Paralelo compartiendo con La Caja Negra y OMR. En la sección Zona Maco SUR, galerías como Marisol Gallery; en Zona Maco Ejes, Barn Bradenstoke, y en Zona Maco Arte Moderno, Art of the World Gallery.