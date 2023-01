Tras exhibida del presidente, Cárdenas se baja del nuevo grupo antiAMLO

El presidente AMLO habló de definiciones sobre los políticos que se dicen de izquierda y Cuauhtémoc Cárdenas se baja del grupo AntiAMLO recién anunciado, MéxicoColectivo.

RegeneraciónMx, 31 de enero de 2023. No tardó más la crítica que hiciera la sociedad mexicana y hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el llamado «MéxicoColectivo» que uno de los impulsores, Cuauhtémoc Cárdenas, se bajó del grupo AntiAMLO.

A través de un comunicado, el excandidato presidencial señaló que su posición sobre esta iniciativa es errónea ya que él no estará participando.

“En el caso particular de Punto de Partida, cuyo desenvolvimiento como documento he venido conociendo a lo largo del tiempo, en ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo. En su momento, informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter político, no seguiría participando más», señaló Cuauhtémoc Cárdenas.