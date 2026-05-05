Donald Trump dice que su mandato terminará en 8 o 9 años

Retomando la controversia de 2025 sobre un tercer mandato, Trump bromea sobre la posibilidad, que es impedida por la 22ª Enmienda

Regeneración, 5 de mayo 2026– El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo un comentario humorístico sobre quedarse en el poder durante «ocho o nueve años», a pesar de que la Vigésimo Segunda Enmienda solo permite dos mandatos presidenciales de cuatro años cada uno.

🇺🇸 | El presidente Donald Trump dice que "dejará el cargo dentro de 8 o 9 años a partir de ahora"pic.twitter.com/jApfsAmUuO — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) May 4, 2026

Tono ligero

Además, resaltó la importancia de que Estados Unidos implemente medidas severas para evitar que Irán construya armas nucleares.

El pasado lunes 4 de mayo, Trump sugirió que podría continuar como presidente de Estados Unidos durante ocho o nueve años, lo que representaría dos mandatos adicionales.

La observación se hizo en un tono ligero, provocando risas en el círculo de funcionarios de la Casa Blanca.

No obstante, esto retoma anteriores afirmaciones de Trump en las que indicó su deseo de postularse nuevamente incluso después de cumplir con sus dos periodos.

El presidente estadounidense, #DonaldTrump, insinuó que podría permanecer en su posición durante ocho o nueve años más, pese a que las leyes nacionales le impiden postularse a un nuevo período de cuatro años tras haber ejercido la primera magistratura en dos oportunidades, con… pic.twitter.com/N5jJd8wIiL — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) May 5, 2026

Cargo

«Cuando deje el cargo, digamos, dentro de ocho o nueve años, podré usarlo. Podré usarlo yo mismo», bromeó el mandatario estadounidense.

«Pero, quiero decir, básicamente les digo que tenemos un largo camino por recorrer, ya saben, es muy pronto en la administración.

Me gusta trabajar. No estoy bromeando», agregó.

Actualmente, Trump está en su segundo periodo en la Casa Blanca. «Mucha gente quiere que lo haga, tenemos maneras», había comentado Trump en 2025.

🇺🇸 Trump bromea con permanecer en la Casa Blanca casi una década más



El presidente estadounidense, Donald Trump, insinuó este lunes que podría permanecer en su posición durante ocho o nueve años más https://t.co/qNLJXPCmjf pic.twitter.com/Da3j0xTUnK — RT en Español (@ActualidadRT) May 5, 2026

Contradicciones

A inicios de 2025, había mostrado opiniones contradictorias y consideró la posibilidad de postularse para la presidencia una tercera vez.

«No es algo que esté buscando hacer», dijo Trump. «Y creo que sería algo muy difícil de hacer», añadió.

También rechazó haber solicitado al Departamento de Justicia que investigue si podría obtener un tercer mandato.

«Eso sería un gran golpe, ¿no? Bueno, tal vez solo estoy tratando de provocar», afirmó.

Precedente

En la misma conversación, Trump minimizó las preocupaciones sobre que sus acciones pudieran establecer un precedente peligroso.

«Oh, no lo sé. Ya lo he hecho». También dijo que «él dirige el país y el mundo». Además, afirmó poseer «métodos» para hacerlo.

Los seguidores de Trump han comentado que la legislación puede ser vista de maneras distintas.

Cualquier acción de este tipo llevaría a litigios legales, y se solicitaría a los jueces que aclararan el significado de la 22ª Enmienda.