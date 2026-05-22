Trump confirma el envío de 5 mil soldados a Polonia

Trump invirtió una decisión anterior de cancelar dicho despliegue, mientras su gobierno presiona a Europa por su defensa

Regeneración, 22 de mayo 2026– El presidente Donald Trump hizo un anuncio el jueves 21 de mayo sobre el envío de 5.000 soldados a Polonia, después de que Washington declarara que un despliegue planificado previamente fue anulado.

El presidente Trump desplegará 5.000 soldados en Polonia. Reiteró su apoyo al presidente Karol Nawrocki. pic.twitter.com/zhrzQDP0gM — SR490 (@shamrock_490) May 22, 2026

Presión

Esta situación ocurre en un contexto de presión hacia Europa para que asuma su propio resguardo.

Trump mencionó que su decisión se fundamenta en su relación con el presidente polaco, Karol Nawrocki.

Un aliado nacionalista al que expresó estar «orgulloso de apoyar» tras las elecciones que ganó el año pasado.

«Me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia», publicó Trump en su red Truth Social.

➡️ EUA: Trump anuncia o envio de 5 mil soldados para a Polônia



🤳 Social Media via Reuters pic.twitter.com/sGjYiCxgo1 — Metrópoles (@Metropoles) May 22, 2026

Soldados

La semana pasada, autoridades estadounidenses comunicaron que la movilización de 4.000 soldados hacia Polonia había sido cancelada.

Esta medida de la Administración Trump tenía como objetivo reducir el número de tropas y presionar a los aliados de la OTAN por su falta de apoyo en la guerra contra Irán.

Posteriormente, el vicepresidente JD Vance declaró el martes que el envío de los 4.000 soldados había sido pospuesto.

No cancelado, y agregó que Trump no había hecho una «decisión definitiva».

🇺🇸🇵🇱 Donald Trump anunció el despliegue de 5 mil soldados estadounidenses en Polonia, en medio de la tensión con Rusia y como parte del reforzamiento del flanco oriental de la OTAN.@realDonaldTrump pic.twitter.com/lvHJNxmu2e — Cadena USAᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@CadenaUSA) May 22, 2026

Europa

Vance añadió, sin embargo, que Europa debe ser capaz de sostenerse «sobre sus propios pies».

Mientras Trump sigue instando a los aliados europeos a que asuman una mayor responsabilidad en su defensa.

Trump ha mostrado su firme intención de sancionar a aquellos aliados que no han apoyado la guerra en Oriente Medio.

Así como quienes no han participado en la creación de una fuerza de mantenimiento de la paz en el estratégico estrecho de Ormuz, que Irán ha cerrado efectivamente.

Informe

A principios de mayo, el Pentágono comunicó que Washington retiraría 5.000 soldados de Alemania.

Esto, después de que el canciller Friedrich Merz dijera que Irán estaba «humillando» a Estados Unidos durante las negociaciones.