Triatleta mexicano acusa a Viva Aerobús de no dejarlo subir con bici; pierde torneo

Un triatleta mexicano se perdió de una competencia por la Copa Continental en Cuba debido a que empleados de la aerolínea Viva Aerobús no le permitieron viajar con su bicicleta

Regeneración, 24 de febrero de 2022. Un triatleta que iba a viajar a Cuba para participar en una competencia expuso que la aerolínea Viva Aerobús no le permitió viajar con su bicicleta, para el torneo.

Un video compartido por la usuaria Clau Orozco se viralizó en Twitter debido a que se muestran a dos empleadas que no le dieron solución al triatleta para viajar con su bicicleta.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, el triatleta requería transportar el vehículo debido a que formaba parte de su participación por la Copa Continental en La Habana.

«Como ven ya se fue, aquí de Viva Aerobús, no quieren subir mi bici y no voy a poder ir a la competencia, y la señorita no me pudo ayudar».

acusó el triatleta en video