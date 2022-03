Video: Conductora de Televisa fue víctima de montachoques en CDMX

La conductora de Televisa, Georgina Holguin, compartió un video para demostrar que fue víctima de un par de montachoques en la CDMX

Regeneración, 22 de marzo de 2022. Los casos de motachoques en la Ciudad de México son de las principales denuncias que se llegan a viralizar en redes sociales.

Ejemplo de ello fue el reciente caso que vivió una conductora de Televisa que fue víctima de un par de sujetos que chocaron su auto para intentar extorsionarla.

A través de un video publicado por el comunicador Carlos Jiménez, se dio a conocer una denuncia por parte de la presentadora Georgina Holguin.

Durante el video, la conductora y actriz de Televisa logró tomar imagen de los montachoques que le causaron daños a su auto en calles de la CDMX.

Como consecuencia, la actriz menciona que los montachoques estaban en un vehículo sin placas, por lo que cuestionó a un hombre sobre qué podría hacer en esa situación.

«Oigan y ahí ¿Qué procede? No trae placas ni nada. Son dos tipos, qué miedo. Aquí están los dos tipos que me acaban de chocar y así le dieron como si nada porque no traen placas»