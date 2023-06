Video: Hombre finge su muerte y llega al funeral en helicóptero

Un hombre originario de Bélgica tomó una drástica decisión para poder darle a su familia una lección y fingió su muerte.

Regeneración Mx, 15 junio 2023. David Baerten, es un hombre que se ha viralizado en las redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que se observa el momento en el que arribó en helicóptero a su propio funeral.

De acuerdo con información proporcionada por el periódico The Times, el hombre de 45 años fingió su muerte en complicidad con su esposa e hijas, quienes empezaron a publicar emotivos mensajes de despedida y a enviar el aviso con los datos del cortejo fúnebre a varios familiares y amigos.

El plan resultó, aparentemente, a la perfección, pues tras su aterrizaje, se observa que muchos amigos y familiares acudieron a abrazarlo efusivamente.

Tu nous as eu on t aime mon ami on est content que tu es parmis nous ❤️❤️ #pourtoii #fyp #fypシ @Ragnar_le_fou

El objetivo de engañar a sus seres cercanos era demostrar que, de un día para otro, las personas pueden ya no estar presentes y que con él tiempo el dejó de sentirse considerado para su familia, por lo que se dispuso a ver quienes realmente lo estimaban.

“Lo que veo en mi familia muchas veces me duele. Nunca me invitan a nada. Nadie me ve. Todos nos distanciamos. Me sentía despreciado. Por eso quería darles una lección de vida y demostrarles que no deben esperar hasta que alguien esté muerto para reunirse con ellos”, expresó David Baerten.