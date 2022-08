Video: Joven recibe auto como regalo de graduación y lo choca

Mediante la plataforma de TikTok se compartió el video que muestra el momento en el que el joven recibe un auto Honda Civic por su graduación

Regeneración 6 agosto 2022. Un joven que acababa de recibir su primer auto por su graduación lo chocó momento después de empezar a conducirlo.

Mediante la plataforma de TikTok se compartió el video que muestra el momento en el que el joven recibe un Honda Civic por su graduación.

En la grabación se puede ver al joven feliz por tener su auto nuevo; sin embargo, el momento le duró muy poco y toda la felicidad se convirtió en preocupación.

El usuario Fernando Ayala contó que cuando apenas iba recorriendo 2 kilómetros se impactó contra otro coche lo que desató varias burlas en redes sociales.

Muchos usuarios reaccionaron a la historia del joven y señalaron que le hubiera convenido más pagar Uber.

«Tu primer choquecito muchas felicidades», «JAJAJAJAJA inolvidable», «lo que no cuesta no se cuida no mi campeón», «Con razón se lo dieron hasta la graduación», «le hubiera salido más fácil pagarle el uber jejejeje», fueron algunos comentarios.