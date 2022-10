Video: “Todos abajo, no pasa nada”; maestra tranquiliza a niños durante balacera en Sonora

En un video que circula en redes sociales se puede ver a varios niños tirados bajos sus pupitres mientras que al fondo se escuchan varias detonaciones.

Regeneración, 19 de octubre del 2022. A través de redes sociales circula un video en el que se puede ver a varios niños bajo sus pupitres, mientras una maestra los tranquiliza.

Los hechos se reportaron la tarde de este jueves en la colonia, El Sahuaral, de Empalme, por la calle Sahuaros, justo frente a la escuela primaria “Mario Silva Cortez”.

En un video que circula en redes sociales, se puede escuchar como la maestra tranquiliza a varios pequeños, mientras que al fondo se escuchan los disparos.

“Todos abajo. No pasa nada, no pasa nada. No se muevan por favor”, indicó.

La secretaria de Seguridad, María Dolores del Río, se comunicó con la directora de la escuela informó que no hubo alumnos lesionados.

Asimismo, se señaló que los sucesos fueron por un ataque directo en contra de tripulantes de un vehículo sedan; la balacera dejo una persona muerta y otras dos heridas.

Por lo que, al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).