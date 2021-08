Regeneración 6 agosto 2021. Una turista de 21 años que viajaba en un paracaídas se atoró entre unos cables de alta tensión de corriente eléctrica en Puerto Vallarta.

De acuerdo con los reportes, la cuerda que sostenía el paracaídas se rompió mientras era jalado por una lancha en Bahía de Banderas.

El paracaídas quedó a la deriva, se dirigió hacia la zona urbana y se atoró entre los cables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Vecinos de la zona vieron el accidente y de inmediato acudieron a ayudar a la turista.

En la narración del hombre que captó su caída, mencionó que había hecho contacto con los cables de alta tensión y había hacho «corto«.

Posteriormente, elementos de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta acudieron al lugar de los hechos y encontraron a la turista con lesiones leves.

La trasladaron a una clínica particular para que recibiera atención médica por sus lesiones.

En redes sociales circularon videos del momento en el que la turista cae lentamente en las avenidas y los edificios aledaños a la colonia Versalles.

“El cable era semi aislado, si no, la persona no la hubiera contado, porque hace contacto con las tres fases y no hizo un arco y un brinco de corriente, si no, estuviéramos hablando de algo fatal”, informó uno de los elementos de CFE.