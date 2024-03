Xóchitl Gálvez dice que Molotov le hizo una canción; el grupo la exhibe en sus mentiras

Molotov respondió al video que hizo Xóchitl Gálvez, donde señala que el grupo de rock mexicano le compuso una canción para su campaña.

RegeneraciónMx, 13 de marzo del 2024. La banda de rock mexicano, Molotov, fijo su postura luego de que la candidata del PRIANRD, Xóchitl Gálvez, publicó un video en TikTok donde recordó su campaña a la gubernatura de Hidalgo.

La respuesta del grupo llegó horas después de que la panista compartió el video en donde señala que la banda de rock le había hecho la canción de su campaña.

Y es que, la exlegisladora indicó que el grupo de rock mexicano es uno de sus favoritos y les guarda un cariño especial.

Pues indicó que durante el 2010 le compusieron la canción titulada “Ahí viene Xóchitl”, la cual utilizó para hacer las actividades de proselitismo, propias de la época electoral.

“Molotov es un grupo musical que quiero mucho. Hicieron mi canción cuando fui candidata a gobernadora del Estado de Hidalgo. ‘Ahí viene, ahí viene Xóchitl. Que sí, que no, cómo chingad*s no’”, señaló Xóchitl Gálvez.

#ULTIMAHORA 🚨 La Banda Molotov Batea a @XochitlGalvez Esto después que la panista había presumido que Molotov le había hecho una canción cuando fue candidata a Hidalgo. Ahora @MolotovBanda la desmiente y prohíbe que cualquier político use sus canciones. Nadie quiere… pic.twitter.com/hLRiIwNfu8

Por lo que, Molotov respondió a Xóchitl Gálvez a través de un comunicado donde pide a las autoridades electorales que su música no se utilice en las campañas electorales.

Asimismo, la banda indicó que en diversos comicios se han utilizado sus letras o canciones por diversos partidos políticos o aspirantes a cargos de elección popular.

Por lo que, indicaron que tuvieron que presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), pues se trata de uso no autorizado de las mismas.

Debido a lo anterior la banda de rock mexicano señaló que no apoyaron, ni apoya, ni apoyarán a ningún candidato, incluida Xóchitl Gálvez.

Pues destacaron que su música se caracteriza por la crítica a lo que sucede en el país, en especial, en el ámbito político.

“Por congruencia con la mística y filosofía de la banda, Molotov no ha apoyado, no apoya y nunca apoyará a ningún candidato a elección popular, pues siempre seremos críticos de lo que no está bien y puede mejorar, que por cierto es mucho, en todos lados”.