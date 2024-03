Presidente AMLO sin temor a las campañas en su contra; “es politiquería en tiempos electorales”

El presidente AMLO señaló que las campañas electorales están sacando lo peorcito de la oposición y así lo dejan ver con los ataques a su gobierno.

RegeneraciónMx, 11 de marzo de 2024. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho hincapié en la persistencia de campañas en su contra durante el periodo electoral, atribuyendo estas acciones a la influencia de sectores conservadores respaldados por considerables recursos financieros.

Durante la conferencia matutina del lunes en Palacio Nacional, el presidente AMLO expresó su preocupación por la creciente interferencia en su libertad de expresión, exigiendo claridad por parte de las autoridades electorales sobre los límites de sus comentarios.

El presidente AMLO respondió específicamente a las críticas de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, quien, durante la Feria de las Ideas 2024, cuestionó la política de seguridad del gobierno mexicano y llamó a la ciudadanía a “defender” la democracia.

AMLO, feliz que se hable de él con mentiras, “es un timbre de orgullo”

El presidente AMLO no ocultó su satisfacción por las críticas recibidas, identificando a Álvarez de Toledo como representante de la ultraderecha. Enfatizó que este tipo de ataques son previsibles en el contexto de las elecciones mexicanas, programadas para el 2 de junio, debido al abundante respaldo financiero de los sectores que buscan su regreso al poder.

“Va a continuar esto, pero tampoco debe extrañarnos, esto es así, son las elecciones, hay muchísimo dinero de por medio, mucho, mucho dinero de los que quieren regresar por sus fueros. Yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron”, afirmó el presidente AMLO.

El presidente instó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación a comunicar claramente los límites de su discurso en el contexto electoral. Subrayó su disposición a respetar estas directrices una vez que sean notificadas oficialmente.

“Ya ahora estoy viendo que el INE y el Tribunal no me han notificado pero ya casi quieren que yo hable de nada, voy a esperar la notificación y aquí la vamos a leer para ver qué podemos decir y qué no podemos decir”, concluyó el presidente.

