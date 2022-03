YosStop contó su experiencia en la cárcel de Santa Martha; «es una tortura»

Yosseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, reveló las problemáticas que encontró al interior del penal femenil; «es una tortura», afirmó

Regeneración, 13 de marzo de 2022. La youtuber YosStop publicó un video para contar parte de las experiencias que vivió al interior del penal femenil de Santa Martha Acatitla.

La polémica Yosseline Hoffman utilizó su canal de YouTube para dar a conocer una denuncia sobre las malas condiciones en las que se encuentran las reclusas del penal.

Los cinco meses que la youtuber pasó en prisión siguen afectándola por las diversas experiencias y realidades que encontró.

Por lo anterior, YosStop intentó visibilizar los problemas que encontró en Santa Martha Acatitla, entre los que destacó la poca atención médica y las instalaciones.

A través del video ‘Lo que pasa en la cárcel de Santa Martha’, YosStop reveló algunos testimonios de mujeres que enfrentaron los problemas como falta de medicamentos, nula o poca atención médica y la depresión entre las reclusas.

Como consecuencia, la youtuber explicó que el problema es serio y debería de tratarse para evitar que las detenidas se suiciden.

Para empezar, Yosseline Hoffman acusó que las mujeres son castigadas de peor manera en comparación con las sentencias que se les da a los hombres.

Como consecuencia, calificó su experiencia como una situación inhumana debido a la forma de las instalaciones, la falta de atención médica y las condiciones de insalubridad.

«Estar en un lugar así es una tortura, no existen los derechos humanos (…) Ahí no les importa que seas humano porque es un lugar inhumano»

Por otra parte, YosStop describió el lugar de las celdas y reprochó que éstas no deberían existir porque para ella no existieron en ese lugar sus derechos humanos.

En otro orden de ideas, YosStop contó que las instalaciones de la cárcel, así como la falta de atención provocan que las mujeres presas se sientan con depresión.

Debido a ello, la youtuber indicó que conoció varios casos de reclusas que habían intentado quitarse la vida, por lo que entendió las dificultades de la prisión.

«¿Cómo no vas a estar deprimida cuando estás encerrada y literal no te da ni el sol. La prisión preventiva ni siquiera debería de existir. Te tratan como basura, como si no importaras, no tienes derecho a nada (…) tu único derecho es a volverte loca y quererte matar»