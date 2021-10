YosStop escribió un emotivo mensaje para su perrito Steewy, el cual sigue esperándola desde el día que la trasladaron a prisión

La youtuber causó las lágrimas de sus seguidores tras publicar un mensaje sobre su perrito Steewy

Regeneración, 11 de octubre de 2021. La youtuber YosStop compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales donde reitera extrañar a uno de sus perritos, llamado Steewy.

Yosseline ‘N’ ya lleva 3 meses en prisión por el presunto delito de pornografía infantil, por lo que la separación de sus mascotas se ha convertido en una de sus mayores tristezas.

Por lo anterior, esta tarde, la influencer dio a conocer un mensaje para su perrito Steewy a través de una publicación realizada por su novio Gerardo González.

En dicho posteo, la pareja de YosStop mencionó que durante su visita a la cárcel, le comentó a la influencer que su perrito Steewy la seguía esperando.

Ante el relato, Yosseline ‘N’ lloró y decidió escribir un mensaje para su famosa mascota que la espera desde el día que la trasladaron al penal de Santa Martha Acatitla.

«Steewy, mi ñeñe hermoso, mi primer perrhijo, la conexión que tenemos desde hace más de 11 años es increíble y el amor puro y leal que sentimos recíprocamente es inmenso»

«Obvio me acordé de ‘Hachiko’, nunca me imaginé que me fuera a pasar algo así. Ojalá pudiera escucharte o algo, no te abandoné y voy a regresar contigo, te extraño tanto», escribió YosStop.