Al menos cinco muertes en ataques israelíes en el sur del Líbano

Fuerzas israelíes advirtieron a personas de 24 localidades y pueblos libaneses que deben abandonar sus viviendas de inmediato

Regeneración, 15 de junio 2026– Los bombardeos israelíes en el sur del Líbano resultaron en al menos cinco muertes, mientras los ataques aéreos y de artillería continúan a pesar del «alto el fuego» gestionado por Estados Unidos.

Reportes

La Agencia Nacional de Noticias (NNA) de Líbano reportó que una persona falleció en un bombardeo aéreo en la ciudad de Maarakeh, en el área de Tiro.

Ali Badie, quien era el alcalde de Ar-Rihan, perdió la vida en un asalto israelí en la región de Jezzine, al sur del Líbano.

Tres individuos murieron en las ciudades de Deir al-Zahrani y Kafr Reman, situadas en el distrito de Nabatieh.

De acuerdo con la agencia de noticias NNA, los bombardeos israelíes al amanecer destruyeron viviendas y edificios gubernamentales en Bint Jbeil, en el sur del Líbano.

Otros ataques

Después, otros ataques israelíes en Bint Jbeil impactaron a las comunidades de Bir Ayshiyeh, Rmeish, Khirbet Selm y Burj Qalawiya.

Según la NNA, los bombardeos aéreos alcanzaron las aldeas de Qana, Bazouriyeh, Rashkananiyeh y Shahour, dentro del distrito de Tiro.

Así como el municipio de Kfar Tibnit, en el área de Nabatieh.

También se llevaron a cabo ataques aéreos entre Nabatieh y Kfar Reman, así como en las localidades de al-Riz y Zrarieh, en la región de Sidón.

Drones y artillería

La artillería afectó a la localidad de Majdal Zoun, en el área de Tiro.

De igual manera, en Tiro, el ejército israelí realizó ataques con drones en las comunidades de al-Majadel y Bayt al-Sayyad, así como en al-Kawthariyah al-Saida, cerca de Sidón.

Aviones de combate bombardearon la ciudad de Khirbet Selm, ubicada en la región de Ain.

También se reportó un ataque israelí en el municipio de Nabatieh al-Fawqa, en el distrito de Nabatieh.

Asaltos

Otros asaltos israelíes se dirigieron a Deir Qanun al-Nahr y as-Sawana, en el distrito de Marjayoun.

Además, en Marjayoun, el ejército israelí atacó la ciudad de Blat el sábado por la noche.

Las fuerzas israelíes amenazaron a los habitantes de 24 localidades y comunidades en Líbano, instándoles a que abandonen sus hogares de inmediato y se trasladen «al norte del río Zahrani».

Evacuación

Las órdenes de evacuación forzada del sábado afectaron a Deir al-Zahrani, al-Namirieh, al-Sharquieh, al-Dewayr, Harouf, Habboush y Kfarjoz.

Así como Zibdine (Nabatieh), Nabatieh al-Tahta, Nabatieh al-Fawqa, Kfar Rouman, Al-Mahmoudieh, Sajed (Jezzine), Reihan, Aaramta, Kfarchouba y Mlki.

Además de Al-Lawiza (Jezzine), Jarjouh, Arab Salim, Ghassaniyeh, Az-Zrariyah, Mazraat Kaoutariyet er-Rizz y Sir el-Gharbiyeh.

Hezbollah declaró que ha llevado a cabo varios ataques contra las fuerzas israelíes al sur de Líbano.

Hezbollah

Uno de estos ataques incluyó el lanzamiento de un misil aire-aire para derribar un dron israeli Hermes 450 sobre la zona de Iqlim al-Tuffah.

La organización también afirmó haber golpeado con drones Ababil un vehículo blindado israelí cercano a la colina de Hamams, al sur de Khiam.

Igualmente, fuerzas de Israel están ubicadas en una construcción en Khiam.

Además, afirmó que ha enviado un dron contra un sitio de artillería israelí que fue recientemente establecido en al-Adaisseh.

De acuerdo con el Ministerio de Salud del Líbano, un mínimo de 3.756 personas han fallecido y 11.632 han sido heridas debido a los bombardeos israelíes desde el 2 de marzo.