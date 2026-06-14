Tamaulipas: Proceso a Tres Presuntos Traficantes de Migrantes

La FGR obtuvo la vinculación a proceso de tres personas por tráfico ilegal de migrantes en Reynosa y Río Bravo, Tamaulipas

Regeneración, 13 de junio de 2026.– La Fiscalía General de la República logró un golpe contundente contra el crimen organizado en el norte del país.

Tres presuntos traficantes de personas quedaron vinculados a proceso penal en el estado de Tamaulipas tras una investigación rigurosa.

De acuerdo con los reportes oficiales, los detenidos responden a los nombres de Gregorio N, Britani N y Balbina N.

Los imputados operaban una red criminal dedicada al traslado ilegal de indocumentados hacia el territorio de los Estados Unidos.

Ante este panorama, las fuerzas federales desplegaron un operativo estratégico para capturar a los sospechosos de forma inmediata.

Los agentes de la Policía Federal Ministerial ejecutaron una orden de cateo en la colonia Cumbres del municipio de Río Bravo.

Cabe destacar que las acciones contaron con el apoyo directo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en todo momento.

La intervención policial culminó con el arresto exitoso de los implicados sin que se registraran incidentes violentos en la zona.

Evidencias y cargos

Durante las revisiones ministeriales, los elementos de seguridad lograron asegurar una gran cantidad de objetos ilícitos en el sitio.

Las autoridades ministeriales incautaron doce teléfonos celulares, un vehículo, dinero en efectivo, una cámara fotográfica y diversa documentación de la organización.

Además, la representación social aseguró cuatro inmuebles que presuntamente servían para resguardar a los extranjeros indocumentados durante su trayecto.

«Durante la intervención, las autoridades aseguraron cuatro inmuebles presuntamente utilizados por la organización», detalló textualmente el informe oficial del caso.

Como consecuencia de estos hallazgos, los detenidos fueron presentados de inmediato ante la autoridad judicial competente para su proceso.

El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada formuló las acusaciones correspondientes de manera formal.

La representación social imputó el delito de delincuencia organizada con la finalidad específica de cometer tráfico de personas a los detenidos.

La autoridad ministerial sustentó sus acusaciones con sólidos datos de prueba recabados durante las indagatorias previas en la región.

Resolución y situación judicial

Después de analizar los elementos presentados, un juez de control tomó una determinación definitiva sobre el futuro de los imputados.

El juzgador ordenó la vinculación a proceso de los tres acusados al encontrar elementos suficientes en su contra.

Asimismo, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a los presuntos delincuentes de forma inmediata.

Los tres procesados fueron trasladados para su internamiento obligatorio en el Centro de Ejecución de Sanciones ubicado en Matamoros.

Por otra parte, el juez fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo formal de la investigación complementaria.

Esta resolución jurídica debilita una de las rutas más activas utilizadas por las redes criminales en la frontera de Tamaulipas.

Este negocio ilícito genera ganancias millonarias para los grupos de la delincuencia organizada que operan en los límites de México.

«La resolución se produce en una de las rutas utilizadas por redes dedicadas al tráfico», confirmaron las autoridades locales.