Después de 53 años, los Knicks son campeones de la NBA

El sábado, los New York Knicks pusieron fin a su larga espera por un título al vencer en la serie final a los San Antonio Spurs

Regeneración, 15 de junio 2026– Con 45 puntos fantásticos de Jalen Brunson, los New York Knicks hicieron una vez más una remontada impresionante, derrotando a los San Antonio Spurs 94-90 y asegurando su primer campeonato de la NBA en 53 años.

Knicks campeones

Los Knicks se llevaron la serie final con un marcador de 4-1.

Impidieron que Victor Wembanyama y sus jóvenes compañeros de los Spurs levantaran el trofeo en su pista, algo que no sucedía desde 1973.

Los Knicks lograron recuperarse de una desventaja de 29 puntos en el cuarto partido, registrando así la mayor remontada en la historia de las Finales.

Posteriormente, los neoyorquinos dieron la vuelta a un déficit de dos dígitos, alcanzando su cuarta victoria en la serie.

Regreso

Estaban 16 puntos abajo en el segundo cuarto y 10 al comienzo del último, pero Brunson se aseguró de que no perdieran.

“No tengo palabras”, expresó Brunson tras establecer un récord de puntos para los Knicks en un juego de Finales.

“No sé qué estoy sintiendo”, agregó Brunson, quien además fue designado como Jugador Más Valioso de las Finales.

“Estoy asombrado. Siempre que alguien nos da por vencidos, encontramos la manera de recuperarnos y hacer algo al respecto.”

Triunfo

Pocos momentos después de asegurar el triunfo el sábado, el Empire State Building brilló con los conocidos colores naranja y azul de los Knicks.

Mikal Bridges contribuyó con 14 puntos, mientras que Josh Hart aportó 13 puntos y 11 rebotes para el equipo.

Karl-Anthony Towns solamente anotó dos puntos antes de ser descalificado por acumulación de faltas en el último cuarto.

Tras recibir una falta en un intento de tiro de tres, Brunson convirtió los tres tiros libres, colocando a los Knicks 86-85 con 3:40 minutos restantes en el encuentro.

Ventaja

Fue la primera vez que los Knicks tuvieron la ventaja en el marcador desde los primeros minutos, y no volverían a ir por detrás.

OG Anunoby, que fue el héroe del cuarto partido, consiguió una canasata que puso el marcador en 88-85.

Luego de que los Spurs igualaran 88-88, Brunson volvió a poner a Nueva York en ventaja con una canasta, y los Knicks mantuvieron ese liderazgo.

Con la presión encima, los Spurs se mostraron fuertes en defensa desde el inicio del juego.

Inicio

Wembanyama empezó bien, bloqueando tres tiros en el primer cuarto, lo que permitió a los Spurs establecer una ventaja de 23-13.

Sin embargo, los Knicks comenzaron a calentar motores, acortando la diferencia a tres puntos antes de irse al descanso, perdiendo 42-37.

San Antonio rápidamente recuperó una ventaja de dos dígitos, pero Brunson y los tenaces Knicks no les dejaron escapar.

“No estábamos listos para obtener un título de la NBA”, comentó el técnico de los Spurs, Mitch Johnson. “Triunfó el equipo más destacado”.

“Realizamos numerosas acciones correctas, pero no completamos la tarea. Así es la vida.”.