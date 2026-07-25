Alerta en Sinaloa por Tormenta Berta y Calor Extremo

Sinaloa activa alertas por la tormenta tropical Berta. Prevén lluvias de 150 milímetros, mar de fondo y altas temperaturas

Regeneración, 24 de julio de 2026.– Las autoridades sinaloenses activaron sus sistemas de vigilancia ante la inminente llegada de la tormenta tropical Berta al territorio estatal.

La combinación de este fenómeno con el monzón mexicano provocará lluvias puntuales intensas de hasta 150 milímetros durante el fin de semana.

Ante este escenario, la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde recomendó a la población «extremar precauciones y mantenerse informados a través de canales oficiales».

Las demarcaciones con mayor riesgo incluyen a Culiacán, Navolato, Badiraguato, Angostura, Mocorito y también Salvador Alvarado.

Por su parte, la mandataria estatal retomó sus funciones públicas tras haber dado a luz recientemente a su bebé.

Las instituciones gubernamentales monitorean de manera permanente la evolución de las nubes sobre los municipios del centro y norte.

La presencia de vaguadas en la atmósfera intensificará el potencial pluvial en las zonas serranas de la entidad.

El monitoreo continuo permitirá actuar con rapidez ante cualquier eventualidad causada por el incremento paulatino del agua pluvial.

Pronóstico de lluvias, vientos y condiciones marinas

En este contexto, el Instituto Estatal de Protección Civil emitió avisos oportunos sobre la severidad de las precipitaciones.

La dependencia científica advirtió que «se prevén precipitaciones significativas en gran parte de Sinaloa» durante las próximas cuarenta y ocho horas.

Los acumulados de agua oscilarán entre los 75 y 150 milímetros en las zonas más afectadas.

Los equipos de emergencia permanecen desplegados estratégicamente para atender posibles inundaciones urbanas o crecidas de ríos.

De manera paralela, las costas del estado registrarán un fenómeno marino de consideración durante los siguientes días.

El mar de fondo provocará oleaje elevado de entre 1.5 y 2.5 metros de altura en todo el litoral.

Asimismo, se pronostican rachas de viento moderadas que podrían derribar estructuras frágiles o árboles débiles en calles.

Las autoridades marítimas recomendaron extremar precauciones a la navegación menor y a los visitantes en playas locales.

Calor extremo y medidas de prevención ciudadana

Por otra parte, la entidad enfrentará un contraste térmico relevante a pesar de las precipitaciones constantes.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 40 y 45 grados Celsius en la región norte de la demarcación.

Esta intensa onda de calor mantendrá un ambiente sofocante antes y después de los eventos pluviales previstos.

Los especialistas aconsejaron evitar la exposición solar prolongada para prevenir golpes de calor e hidratarse adecuadamente de forma continua.

Por todo lo anterior, el Instituto Estatal de Protección Civil exhortó a conducir con absoluta precaución sobre carreteras mojadas.

Las autoridades solicitaron evitar de forma enfática el cruce a pie o en vehículo por cauces de arroyos.

También instaron a la ciudadanía a vigilar las zonas montañosas para detectar a tiempo posibles deslaves de tierra.

La prevención comunitaria resultará fundamental para salvar vidas ante los embates de la naturaleza en territorio sinaloense.