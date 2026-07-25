Hijos de Lorenzo Salgado: Justicia tras Disparo Mortal de ICE

Familiares del mexicano Lorenzo Salgado piden esclarecer su muerte ante el Congreso. Rechazan acusaciones de autoridades federales

Regeneración, 24 de julio de 2026.– Los hijos del mexicano Lorenzo Salgado Araujo exigieron justicia ante la Bancada Hispana del Congreso de Estados Unidos.

El ciudadano falleció tras recibir disparos de un agente de Inmigración y Control de Aduanas en Houston.

Durante la comparecencia, la familia demandó una investigación transparente y la rendición de cuentas de las autoridades.

Lorenzo Salgado Araujo Jr. recordó a su progenitor como un hombre humilde, trabajador y muy dedicado a su familia.

«Él no necesitaba que nadie supiera su nombre», afirmó el hijo del fallecido durante su emotiva intervención pública.

Mencionó que su padre vivió 35 años en territorio estadounidense construyendo un negocio de edificación de viviendas.

El trabajador nunca enfrentó problemas con la ley durante todo su tiempo de residencia en el país vecino.

«Nos enseñó que a quienes trabajan duro les llegan cosas buenas», declaró el joven ante los legisladores.

Relato de los hechos y rechazo a acusaciones

Por su parte, Ronaldo Salgado describió la profunda angustia que impactó a sus allegados el día del tiroteo.

Indicó que acudió al lugar del incidente sin recibir ningún tipo de información oficial por parte de las autoridades.

La familia confirmó la tragedia mediante publicaciones en redes sociales donde identificaron la voz de la víctima pidiendo auxilio.

«Volví a enterarme por una publicación en Facebook de que le habían disparado a nuestro papá», declaró el familiar.

Paralelamente, los parientes rechazaron categóricamente las versiones oficiales que intentaban vincular al fallecido con posibles actividades ilícitas.

Las autoridades federales señalaron el hallazgo de un polvo blanco sospechoso dentro de la camioneta del trabajador mexicano.

Sin embargo, los allegados aclararon que la sustancia era simplemente una mezcla de sal usada para combatir las altas temperaturas.

Lorenzo Salgado Jr. calificó la terrible situación vivida como una auténtica e interminable pesadilla kafkiana.

Hallazgos de la fiscalía y falta de colaboración

Afortunadamente, las pruebas de laboratorio descartaron totalmente que el polvo encontrado correspondiera a alguna droga ilegal.

El fiscal del condado de Harris, Sean Teare, confirmó públicamente la falsedad de las sospechas iniciales sobre la sustancia.

Este avance científico devolvió la limpieza al honor del trabajador migrante y respaldó la postura manifestada por sus descendientes.

El dolor de esta pérdida refleja la realidad sufrida por otras familias afectadas por recientes operativos de control migratorio.

Sin embargo, el representante ministerial denunció la falta de cooperación por parte del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

La agencia federal aún no ha entregado los informes completos ni las pruebas clave solicitadas formalmente por los investigadores locales.

Tampoco se ha revelado la identidad del agente responsable de efectuar el disparo mortal contra el ciudadano mexicano.

Pese a estos graves obstáculos institucionales, Teare aseguró que la investigación criminal mantiene avances significativos para lograr la justicia.