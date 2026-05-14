Auge de robots «Lobo Monstruo» en Japón por ataques de osos

Se han detectado osos en cercanías de escuelas e incluso en supermercados y baños termales, ocasionando inquietud casi a diario

Regeneración, 14 de mayo 2026– Una firma japonesa que produce robots con apariencia temible llamados «Lobo Monstruo» ha visto un incremento en la demanda para ahuyentar a los osos en Japón tras varios ataques letales de osos a personas el año anterior.

"Lobo Monstruo", el aterrador robot que utilizan en pueblos japoneses para ahuyentar a osos y otros animales. ¿Cómo ven?



📹 Sankei News



Toda la información: https://t.co/QXobw2BulH pic.twitter.com/ej21Zk7lXT — Ramón Muñoz (@RamonMunozMx) December 9, 2020

Espantapájaros animatrónico

El robot es un espantapájaros animatrónico que tiene ojos rojos intermitentes y emite aullidos y gruñidos para asustar a la fauna salvaje.

La empresa Ohta Seiki, ubicada en Hokkaido y creadora de estos dispositivos, ha recibido cerca de 50 solicitudes para 2026, mucho más de lo habitual en un año completo.

«Los fabricamos a mano. No podemos producirlos con la suficiente rapidez.

Les pedimos a nuestros clientes que esperen entre dos y tres meses» comentó a la AFP el presidente de la compañía, Yuji Ohta.

Conciencia

«Mejoró la conciencia sobre la seguridad frente a los osos y las medidas para prevenir los daños causados ​​por la fauna silvestre (en los productos agrícolas).

También se reconoció cada vez más la eficacia de nuestro producto para ahuyentar a los osos» agregó Ohta.

Mencionó que la mayoría de los pedidos provienen de agricultores, administradores de campos de golf y trabajadores al aire libre en áreas rurales.

Los osos causaron 13 muertes en Japón desde 2025 hasta 2026.

Esto es Monster Wolf, es un robot para espantar osos en Japón 🐻

Ahora la fábrica está produciendo más por el aumento de pedidos.pic.twitter.com/aOvvXvgX8J — Haru-Hina(keiko)🇯🇵🍥 (@baruhinahappy) May 12, 2026

Doble del récord anterior

Esto es más del doble del récord anterior, y más de 200 personas resultaron lesionadas.

La semana pasada, las autoridades confirmaron el primer ataque mortal de oso de 2026, además de otros dos incidentes que podrían ser mortales.

Las estadísticas oficiales indican que se han registrado más de 50 mil avistamientos de osos en todo el país, duplicando el récord previo establecido dos años atrás.

Los osos fueron vistos en pistas de aeropuertos, campos de golf, cerca de escuelas e incluso en supermercados.

Uma empresa japonesa que produz o “Monster Wolf”, um "robô lobo" para espantar animais selvagens, está recebendo muitos pedidos devido ao aumento de ataques fatais de ursos no Japão. O robô possui olhos vermelhos de LED, cabeça móvel e faz sons de uivo.#Viral #Japão #Robos… pic.twitter.com/PM5CarBs2b — InfoMoney (@infomoney) May 14, 2026

Inquietud

Así como en balnearios de aguas termales, lo que ha provocado inquietud casi a diario.

La cantidad de osos capturados y posteriormente sacrificados también ha crecido considerablemente.

Casi se ha triplicado respecto al año anterior, alcanzando los 14.601 y estableciendo un nuevo récord histórico.