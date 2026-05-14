Estados Unidos amplía los cargos contra «El Jardinero»

Las autoridades presentan acusaciones relacionadas con los cargos de tráfico de metanfetamina y conspiración para el lavado de dinero

Regeneración, 14 de mayo 2026– Este jueves, las autoridades de Estados Unidos ampliaron las acusaciones contra el delincuente mexicano, Audias Flores Silva, considerado el número dos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al agregar los cargos de tráfico de metanfetamina y conspiración para lavar dinero ilegal.

Nueva acusación

Un jurado en el Distrito de Columbia decidió presentar una nueva acusación contra Flores Silva, conocido como «El Jardinero».

Incrementando los cargos que se habían presentado inicialmente en agosto de 2020.

Flores Silva fue detenido el 27 de abril en la localidad del Mirador, en Nayarit.

Esta captura se realizó durante una operación de las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina, apoyada por información de agencias estadounidenses.

Golpe al CJNG

Su detención se considera un fuerte golpe al liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades mexicanas lo reconocen como un posible sucesor del líder Nemesio Oseguera Cervantes, apodado «El Mencho».

Este último fue eliminado en febrero durante una operación del ejército en el estado de Jalisco.

El Cártel Jalisco Nueva Generación fue clasificado en febrero por Estados Unidos como una organización terrorista.

Cártel

Además, es visto como el cártel más grande de México, operando en 21 de sus 32 estados.

Sus actividades también se han expandido a varios países, incluidos Estados Unidos.

El fiscal general adjunto responsable de la división penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, hizo comentarios sobre Flores Silva.

Manifestó que «se le acusa de transportar grandes cantidades de cocaína, heroína y metanfetamina» hacia Estados Unidos y de enviar las ganancias de vuelta a México.

Flores Silva

Flores Silva, de 45 años, proviene del estado de Michoacán.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, fue el encargado de la seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes.

Más tarde, tomó control de algunas operaciones del cártel en los estados de Nayarit, Jalisco, México y Zacatecas.

Su trabajo incluía la producción y el tráfico de drogas, así como la administración de laboratorios clandestinos.

También se le relaciona con el robo de combustible y la extorsión.