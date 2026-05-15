Chimalhuacán Frena Expansión Urbana Irregular

El Gobierno de Chimalhuacán detuvo la lotificación clandestina en la zona serrana de El Tepetate mediante un operativo de desarrollo urbano

Regeneración, 14 de mayo de 2026.– Personal del ayuntamiento realizó un operativo preventivo en la zona serrana del paraje conocido popularmente como El Tepetate.

Una cuadrilla de trabajadores retiró alambre de púas y malla ciclónica en al menos veinte terrenos delimitados ilegalmente.

Estas acciones buscan evitar que la mancha urbana crezca en sitios donde es imposible introducir servicios públicos básicos.

Por otro lado, las autoridades detectaron construcciones ya consolidadas que carecían de los permisos de edificación correspondientes.

En seis predios adicionales se colocaron sellos de suspensión sobre viviendas edificadas de manera irregular fuera del límite urbano.

“Una cuadrilla de trabajadores retiró alambre de púas, malla y polines”, detalló puntualmente el director Marcos López Castañeda.

Fundamento legal y restricciones territoriales

La intervención oficial se sustentó jurídicamente en el artículo 183 del Bando Municipal vigente en la demarcación local.

Este reglamento respalda plenamente al gobierno para frenar el crecimiento desmedido del área urbana sobre zonas de alto riesgo.

El funcionario explicó que el operativo busca proteger la seguridad física y patrimonial de todos los habitantes del municipio.

Bajo este mismo tenor, la normativa prohíbe estrictamente la creación de asentamientos humanos sobre laderas o barrancas peligrosas.

Tampoco se permiten construcciones en derechos de vía, redes de agua potable, drenaje o zonas de preservación ecológica.

“Está prohibida la creación de asentamientos humanos y todo tipo de construcciones sobre derechos de vía”, señala la norma municipal.

Notificación y prevención del delito

Antes de iniciar el retiro de materiales, el gobierno municipal cumplió con los protocolos de notificación legal correspondientes.

Las autoridades informaron previamente a las personas que se identificaron como supuestos compradores de estos lotes irregulares.

Se busca evitar que la ciudadanía pierda su patrimonio al adquirir predios en áreas donde está prohibido habitar.

Finalmente, el ayuntamiento advirtió que no se permitirán rellenos con cascajo o escombro en zonas protegidas por minas.

Las cuadrillas de Desarrollo Urbano mantendrán la vigilancia constante para evitar que se reinstalen las delimitaciones en San Juan Zapotla.

“El operativo para frenar la mancha urbana se ejecutó con fundamento en el artículo 183 del Bando Municipal”, puntualizó López Castañeda.