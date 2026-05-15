Brugada: Promete Justicia para Ximena Guzmán y José Muñoz

Jefa Clara reafirma el compromiso de su administración para evitar la impunidad en el caso de sus colaboradores, tras un año del asesinato

Regeneración, 14 de mayo de 2026.– La mandataria capitalina conmemoró el primer aniversario del atentado contra sus asesores más cercanos en una conferencia reciente.

Clara Brugada aseguró que conocer la verdad es un compromiso irrenunciable con las familias de las víctimas directas.

La Jefa de Gobierno recordó con profundo respeto la trayectoria de Ximena Guzmán y José Muñoz durante el evento oficial.

En este contexto de duelo, la funcionaria subrayó que las investigaciones gubernamentales no se detendrán bajo ninguna circunstancia política.

«No habrá olvido, no habrá impunidad; habrá justicia para Pepe y Ximena», sentenció con firmeza la líder de la ciudad.

Estas palabras buscan dar certeza a los allegados de quienes fueron piezas clave en su equipo de trabajo diario.

Avances operativos contra el crimen organizado

Por otra parte, las autoridades locales reportan avances significativos en la identificación de los presuntos responsables materiales del crimen.

Hasta el momento, las instituciones de seguridad han logrado detener a dieciocho personas vinculadas directamente con este grave incidente.

Una persona más involucrada en los hechos fue hallada sin vida por los cuerpos de seguridad durante las diligencias correspondientes.

Aunado a lo anterior, la mandataria destacó la necesidad de profundizar en la estructura intelectual detrás de la agresión armada.

«Lo que tenemos que seguir investigando es quiénes fueron los que contrataron a estos operadores», explicó la Jefa de Gobierno.

Se busca determinar con precisión el móvil delictivo y desarticular por completo al grupo responsable con presencia regional.

Colaboración institucional y legado de lucha

En cuanto a la estrategia de seguridad, el gobierno local mantiene una coordinación estrecha con las fuerzas federales de inteligencia.

Brugada agradeció el respaldo de la Fiscalía capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para resolver este complejo caso judicial.

Las investigaciones se mantienen bajo estricto sigilo para garantizar el éxito de las próximas vinculaciones a proceso penal.

Finalmente, la mandataria resaltó que Ximena y Pepe fueron compañeros históricos de ideales por más de tres décadas.

«Con Pepe luché más de 35 años codo a codo por la transformación de esta ciudad», recordó la mandataria local.

El Gobierno de la Ciudad de México reitera que la búsqueda de justicia será el mejor homenaje para sus colaboradores.