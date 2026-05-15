2026 podría tener un «súper» El Niño, alerta informe

El fenómeno El Niño vendrá más pronto de lo que se pensaba y las posibilidades de que sea muy intenso o «súper» aumentaron

Regeneración, 14 de abril 2026– La llegada de El Niño en el océano Pacífico es más rápida de lo anticipado y se eleva la probabilidad de que se convierta en un “Súper” El Niño, con una fuerza histórica, para el otoño o invierno.

Some forecasters predict 'super' El Nino conditions during the second half of 2026, with hotter, drier weather across much of Asia and more rain in parts of North and South America. But how likely and extreme will it be? https://t.co/4lJ84D4HS2 pic.twitter.com/r3BHKXCQ0p — Reuters (@Reuters) May 6, 2026

Informe

Esto se revela en un informe reciente del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), de los Estados Unidos.

El informe menciona que hay una cifra de 2 de cada 3 posibilidades de que la máxima intensidad de El Niño sea fuerte o muy intensa.

El Niño es un fenómeno climático que ocurre cuando el océano Pacífico se calienta lo suficiente para provocar cambios en los patrones de viento que afectan a la atmósfera.

Esto genera un efecto dominó en el clima global. Las sequías y las altas temperaturas pueden incrementarse en ciertas áreas.

Riesgo

Esto aumenta el riesgo de incendios forestales y despierta inquietudes sobre el acceso a agua.

Mientras tanto, otras regiones experimentan inundaciones debido a lluvias intensas.

Los amplios efectos de El Niño también pueden interrumpir la temporada de huracanes en el Atlántico.

A nivel global, este fenómeno contribuye a que las temperaturas mundiales, que ya están subiendo por el cambio climático inducido por el ser humano, se eleven aún más.

El Niño

Se presenta aproximadamente cada dos a siete años y su duración va de nueve a doce meses.

La magnitud de este fenómeno se evalúa midiendo cuánto suben las temperaturas del agua sobre la media en una parte específica del océano Pacífico ecuatorial.

Se desarrollan condiciones de El Niño débil cuando la temperatura supera en 0,5 grados Celsius la media durante un periodo extenso.

Para clasificarlo como un El Niño muy intenso o un «súper» El Niño, las temperaturas del agua deben ser más de 2 grados superiores a la media.

Temperatura

Actualmente, la temperatura promedio del agua está justo por debajo del umbral de 0,5 grados.

Sin embargo, se prevé que alcance este límite en el próximo mes, de acuerdo con la actualización mensual del Centro de Predicción Climática.

Esta, que favorecía condiciones neutrales —sin El Niño ni su contraparte fría, La Niña—, se extiende hasta junio.

Más adelante, es probable que el fenómeno gane fuerza durante el verano y el otoño.

Posibilidades

Las posibilidades de que este fenómeno persista hasta el invierno también han aumentado a un 96%, prácticamente asegurado.

Este incremento en la confianza se atribuye a la acumulación de agua caliente en las profundidades del Pacífico ecuatorial central y oriental en las últimas semanas.

Con el paso del tiempo, esa agua subirá a la superficie, activará El Niño y lo fortalecerá aún más.