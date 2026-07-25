Aseguran Bodega del Cártel de Sinaloa con 272 mil Cartuchos

Fuerzas federales aseguraron arsenal del Cártel de Sinaloa en San Luis Río Colorado, Sonora. Incautaron armas de alto poder y municiones

Regeneración, 24 de julio de 2026.– En la frontera de Sonora elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la FGR desmantelaron el sitio tras labores de inteligencia militar.

En el lugar incautaron un ostentoso cargamento compuesto por más de 272 mil cartuchos útiles y 81 armas largas.

El inmueble funcionaba activamente como un «centro de acopio de armas y municiones de una célula delictiva», informaron las autoridades.

En este mismo contexto, los agentes federales detectaron equipo militar bélico con un poder de fuego de alta potencia destructiva.

Destaca una ametralladora Browning calibre .50 diseñada especialmente para destruir vehículos blindados y aeronaves en combate directo.

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó la incautación de 72 fusiles AK-47, tres ametralladoras adicionales y cuatro fusiles calibre 5.56.

Los efectivos contabilizaron exactamente 274 mil 800 cartuchos y 128 cargadores de diferentes calibres dentro de la estructura.

Golpe táctico a la estructura de Los Rusos

Como resultado de estas acciones, el Gabinete de Seguridad identificó la bodega como un punto clave para el crimen organizado.

El inmueble cateado se localiza en la colonia Federal y pertenecía al grupo criminal conocido como Los Rusos.

Esta célula delictiva opera directamente bajo las órdenes de la facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos.

La organización criminal utiliza esta región fronteriza para almacenar pertrechos bélicos y coordinar actividades ilícitas en diversos estados.

Por otra parte, investigaciones federales vincularon el operativo con la estructura delictiva dirigida por Juan José Ponce Félix, alias El Ruso.

Este líder criminal opera en el Valle de Mexicali, Baja California, así como en las entidades de Sonora y Sinaloa.

El decomiso representa un impacto severo contra la capacidad operativa y logística de esta peligrosa red de sicarios.

El material de guerra confiscado permitía al grupo delictivo mantener el control territorial y enfrentar a facciones rivales.

Procedimiento legal y compromiso institucional

Posteriormente, todo el armamento incautado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República en San Luis Río Colorado.

La dependencia federal inició las investigaciones correspondientes y los peritajes balísticos para determinar el origen de los fusiles.

Los agentes periciales analizan el equipo para integrar la carpeta de investigación y deslindar responsabilidades penales en el caso.

Este procedimiento busca desarticular por completo los enlaces logísticos que abastecen de armamento pesado a la delincuencia organizada.

Finalmente, las instituciones armadas reafirmaron su postura en el combate frontal contra los grupos delictivos que amenazan la tranquilidad.

«El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal», resaltó la institución castrense.

La Secretaría de la Defensa Nacional refrendó su compromiso de inhibir las actividades criminales para salvaguardar la paz de la población.