Alito se queda con las ganas; INE tumba extensión de su dirigencia en el PRI

El Consejo del INE determinó que no se pueden realizar cambios ante una ley que no existe, por lo que, Alito Moreno, no podrá extender su dirigencia.

Regeneración, 27 de febrero del 2023. El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno, no podrá extender su dirigencia en el tricolor.

De acuerdo con el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), se declararon invalidas las modificaciones a los estatutos del tricolor; con los cuales el líder priista buscó extender su mandato, pasando el proceso electoral del 2024.

Asimismo, se informó que durante la sesión la resolución obtuvo seis votos a favor y cinco en contra.

Sin embargo, se informó que la decisión se puede aún impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De acuerdo con la resolución del INE, el partido no cumplió con el procedimiento establecido en sus propios estatutos.

“Esta autoridad considera inválidas las modificaciones a los Estatutos aprobadas durante la LXII sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional”.

Aunque el tricolor anunció que el cambio era por los cambios del llamado Plan B en materia electoral del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, se indicó que el tema no estaba aún aprobado, por lo que, no se pueden realizar cambios ante una ley que no existe.