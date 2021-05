Amazon se adueña de las franquicias de James Bond y Rocky tras adquirir MGM

De acuerdo con la empresa las dos partes “concluyeron un acuerdo de fusión definitiva en virtud del cual Amazon adquirirá MGM por el precio de compra mencionado

Regeneración 26 mayo 2021. Amazon comparará el histórico estudio de Hollywood MGM por 8 mil 450 millones de dólares por lo que el gigante del comercio en línea contará con un amplio catálogo para crecer en el mundo del streaming.

De acuerdo con la empresa las dos partes “concluyeron un acuerdo de fusión definitiva en virtud del cual Amazon adquirirá MGM por el precio de compra mencionado.

«MGM tiene casi un siglo de historia cinematográfica y completa el trabajo de Amazon Studios, que se ha concentrado principalmente en la producción de programas televisivos”, se lee en el comunicado emitido por la empresa.

De acuerdo con Mike Hopkins, vicepresidente ejecutivo de Prime Video y Amazon estudios el verdadero valor financiero es el tesoro de la propiedad intelectual del catálogo que preven reinventar y desarrollar con el talentoso equipo de MGM.

Amazon aseguró que ayudará a «a preservar la herencia y el catálogo de filmes de MGM, y ofrecerá a sus clientes un mejor acceso a sus obras existentes”.

Dicho acuerdo refuerza a Amazon Prime Video que compite con Netflix en un mercado de rápida evolución con unos 4 mil filmes entre los que destacan 12 Angry Men, Basic Instinct, Creed, James Bond, Legally Blonde, Moonstruck, Poltergeist, Raging Bull, Robocop, Rocky, Silence of the Lambs, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther, The Thomas Crown Affair.

Se espera que cuando concluya la adquisición todo este contenido este disponible en Amazon Prime Video.

Cabe destacar que MGM también es dueña de una colección de 17 mil series de TV por lo que la cantidad de propiedad intelectual que adquirirá Amazon es enorme.

Esta es la segunda mayor adquisición de Amazon en su historia, en segundo lugar se encuentra la compra de la cadena de supermercados Whole Foods por 13 mil 700 millones de dólares.