El regreso de He-Man es una realidad y muy pronto estará disponible en Netflix

El héroe regresará a la pantalla chica este 2021

Regeneración, 13 de mayo de 2021. He-Man, el héroe de la televisión de los años 80 y 90 volverá a las pantallas por el poder de Netflix.

La nueva serie de Netflix se llama ‘Masters of the Universe: Revelation‘, la cual será la continuación de la historia original de He-Man.

La revista Entertainment Weekly publicó las primeras imágenes de la serie, las cuales fueron compartidas por Netflix para promover lo que será el próximo lanzamiento.

Volverán los enfrentamientos entre He-Man y Skeletor

En las imágenes se puede ver al clásico enemigo Skeletor, mientras es enfrentado por He-Man.

Además del regreso de los entrañables personajes, la calidad de la animación es impresionante.

Por otro lado, los fanáticos de la serie podrán recordar a otros personajes como el Príncipe Adam, Mal-Lyn, Teela, Mer-Man entre otros.

De acuerdo con información de Entertainment Weekly, esta entrega estará cargada de «nostalgia e historias humanas en un mundo muy inhumano».

Netflix declaró al medio estadounidense que la trama de esta serie seguirá siendo la misma, el único cambio será que entre los personajes habrán planteamientos más profundos.

«Podemos verlos participar no solo en el choque de espadas, sino en conversaciones mucho más profundas de lo que los habíamos visto antes» se lee en el artículo.

De acuerdo con el portal estadounidense, la serie contará con dos partes, por lo que la primera de ellas será estrenada el próximo 23 de julio de este 2021.

La primer parte de la serie contendrá cinco capítulos, los cuales confirmaron que será la secuela de la serie original.

Lo más emocionante de este proyecto es que la animación, en su versión en inglés contará con los actores originales de la serie.

Netflix confirmó que el elenco será conformado por Alan Oppenheimer, Mark Hamill, Lena Headey, Kevin Conroy y John Erwin.

La reacción de los fans

La revelación de las recientes imágenes de lo que será la serie secuela de He-Man ha dado de qué hablar.

En Twitter, los internautas han aplaudido el regreso de sus heroes favoritos con cientos de memes y comentarios positivos al respecto.

Algunos incluso aplauden la animación que podrán disfrutar en los capítulos de la serie.

By the Power of Greyskull!!! pic.twitter.com/bB7PVaO9Nk

La verdad que no se ve nada mal la animación de la secuela de He-Man And The Masters Of The Universe. pic.twitter.com/fJrdrUMqXr

— Wonder Worlds (@Wonderworldsok) May 13, 2021