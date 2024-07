AMLO conmemora el 5to aniversario de la Guardia Nacional; pide no caer en la “deshonra”

Durante el 5° aniversario de la Guardia Nacional, AMLO reconoció la confianza que le tiene el pueblo de México a dicha corporación de seguridad.

RegeneraciónMx, 2 de julio de 2024. El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), participó en la ceremonia por el quinto aniversario de la Guardia Nacional.

Durante la ceremonia por el quinto aniversario de la corporación en el Campo Marte, el mandatario pidió no caer en tentaciones de la riqueza.

De acuerdo con el presidente, la Guardia Nacional debe de ser ejemplo de honestidad y una organización “incorruptible”.

Asimismo, López Obrador señaló que el 75% de los mexicanos tienen confianza en la Guardia Nacional.

“Sigamos así y no caigamos en tentaciones. La felicidad no es dinero, no es acumular riquezas, bienes materiales, ni títulos, ni fama, la felicidad verdadera es estar bien con uno mismo y con el prójimo”, destacó AMLO.