AMLO descarta cualquier conflicto con Cuauhtémoc Cárdenas

El presidente AMLO señaló que a pesar de las diferencias, el respetará siempre al ingeniero Cárdenas.

RegeneraciónMx, 6 de febrero de 2023. Tras la traición a los ideales y luego echarse para atrás, Cuauhtémoc Cárdenas será siempre una persona que respete, pese a los cambios de ideales, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras expresar sus diferencias con el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, el presidente sostuvo que no se peleará con el ingeniero, y ponderó que pese a las diferencias, lo trató con respeto.

Así mismo, descartó que haya tenido una dura respuesta respecto a Cárdenas, “porque decirle adversario no es decir enemigo. Adversario tiene que ver cuando ya no hay una coincidencia política».

Tras las críticas que recibió por la forma en que habló de Cárdenas, el presidente apuntó que no sabía que se había deslindado de dicha agrupación, “pero aquí me preguntaron y yo no sabía, y de todas maneras, si ponemos lo que dije, lo traté de manera respetuosa”.

El presidente AMLO reveló la razón del porque Cárdenas no es parte del movimiento que encabeza o de su gobierno.

“Porque él no ha decidido participar, él es un hombre libre, con criterio. Claro que quisieran que nos peleáramos y pues no me voy a pelear con el ingeniero, si a caso con Claudio (X González) y estos que están ahí, que tampoco son enemigos, son adversarios, ya son hasta promotores nuestros porque nos ayudan mucho”, apuntó.

“Se quedaron con las ganas; arman todo un teatro para construir un grupo supuestamente independiente, lo mismo de siempre, en contra nuestra, pero de todos el de más representatividad era el ingeniero Cárdenas”, detalló.

A la vez, consultado sobre si considera que hay representantes de izquierda fuera de Morena, señaló que “puede ser, pero por lo general, casi todos fueron cooptados y simulaban ser radicales, y los enfrentamos, sin embargo, siempre hemos sido respetuosos de todas las expresiones”.

En tanto, expuso que “en todos los procesos de transformación hay quienes se van quedando a la orilla del camino, hay quienes se cambian de bando, hay quienes reniegan de haber estado en la Izquierda”, y aunque había quienes decían que no se podría concretar una transformación por la vía pacífica, o que sería más de lo mismo, “ahora se sorprenden porque se está llevando una transformación profunda, entonces, sí hay cambios”.

Lamentó que hay luchadores sociales que después acumulan riqueza y se vuelven opositores a cualquier causa justa.

Con información de La Jornada