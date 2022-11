AMLO sostiene llamada con Lula; «El pueblo de México va estar muy contento que nos visites»

López Obrador invitó a Lula da Silva a que sostengan lo antes posible un encuentro en la Ciudad de México, donde estará el presidente de Colombia.

Regeneración, 31 de octubre del 2022. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó al presidente electo de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva.

López Obrador llamó por teléfono al virtual presidente electo de Brasil, tras los comicios del domingo, donde competía el ultraderechista, Jair Bolsonaro.

El mandatario mexicano le pidió a Lula da Silva que visite próximamente a México, junto con otros mandatarios de la región.

“Te recuerdo que cuando estuviste con nosotros hiciste el compromiso de que antes de que tomaras posesión nos ibas a visitar. Hay una posibilidad, se va a llevar a cabo en México una reunión de los países del Pacífico, vienen el presidente de Chile (Gabriel Boric); Perú (Pedro Castillo); Colombia (Gustavo Petro); y estoy invitando también a (Argentina) Alberto (Fernández)”.

Asimismo, López Obrador reiteró a Lula da Silva, que lo espera en la Ciudad de México, junto con Gabriel Boric.

“Me gustaría muchísimo, mucho, mucho, mucho que nos acompañaras un día; mira, el día 23 de noviembre estará aquí el presidente Boric, pero el 24 me gustaría que nos encontráramos en la Ciudad de México”.

López Obrador invita a Lula a México, pero aún no se conoce posición de Bolsonaro

López Obrador le aseguró al líder de la izquierda brasileña que en México, “la gente va estar muy contenta de que nos visites y nos va a dar oportunidad de platicar”.

Sin embargo, Lula da Silva no le confirmó, “porque no sé qué sucederá en Brasil porque el presidente Bolsonaro, quien ha perdido las elecciones, aun no se ha (inaudible), no sé si va a reconocer su derrota o no”.

El presidente mexicano se mostró optimista, y le señaló que Bolsonaro “va aceptar la realidad”; además, de que existen condiciones “inmejorables”, para lograr la unión de América Latina.

Mientras que Lula da Silva reconoció el avance que tiene el gobierno de López Obrador, el cual tendrá como referencia.

“Voy a tener tu experiencia como ejemplo en la relación con el pueblo, lo único que no quiero hacer son Las Mañaneras”.