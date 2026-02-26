CDMX lista para Mundial: Gabinete de Seguridad Permanente

Jefa Clara garantiza seguridad total para el Mundial 2026. Se instalará un gabinete coordinado con alcaldías y federación

Regeneración, 25 de febrero de 2026.– A solo 107 días del inicio, la Ciudad de México confirma su total disposición logística. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que la capital recibirá con éxito el torneo. El objetivo principal es abrazar a millones de visitantes internacionales con calidez y orden.

“Reiteramos que nuestra ciudad está preparada para recibir el Mundial y esto es muy importante”, aseguró Brugada Molina. La mandataria subrayó que la infraestructura y la movilidad se encuentran en niveles óptimos de operación. Se busca proyectar una imagen de eficiencia ante los ojos del mundo entero.

La jefa capitalina destacó que la urbe cuenta con servicios de alta calidad disponibles. Experiencias previas como la Fórmula 1 respaldan la capacidad organizativa de la Ciudad de México. El gobierno local trabaja para que la máxima fiesta del fútbol sea un evento histórico.

Se garantiza que el transporte público y las rutas turísticas estarán totalmente operativas y seguras. La administración actual prioriza la atención ciudadana durante el desarrollo de toda la competencia. El entusiasmo por el regreso del balón a casa se siente en cada rincón de la capital.

Reafirmamos que la #CapitalDeLaTransformación está preparada para recibir el #Mundial2026, fortalecemos la seguridad en cada rincón de la ciudad para la tranquilidad de nuestros habitantes y visitantes; además de brindar las condiciones ideales para desarrollar la inversión… pic.twitter.com/EOFmpnFV0V — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 24, 2026

Estrategia de seguridad y gabinete permanente

Para blindar el evento, se instalará un Gabinete de Seguridad de carácter permanente. Este organismo trabajará en coordinación estrecha con los tres niveles de gobierno actuales. Las 16 alcaldías participarán activamente en la vigilancia de sus respectivas demarcaciones territoriales.

“Propusimos instalar un gabinete con todos los gobiernos locales de las 16 alcaldías”, precisó Brugada Molina. Esta unión institucional permitirá una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad que pudiera surgir. La vigilancia será constante en las zonas de mayor afluencia de turistas extranjeros.

Las autoridades revisarán el funcionamiento legal de los establecimientos mercantiles en las diversas zonas. Se pondrá especial énfasis en la operación de restaurantes y sitios de venta de bebidas. El cumplimiento de la ley será fundamental para mantener el orden en las calles de la ciudad.

La meta es ofrecer un ambiente de paz para los aficionados de todas las nacionalidades. El Gabinete de Seguridad sesionará de forma diaria para evaluar los riesgos y avances operativos. La comunicación entre la Federación y el gobierno central será fluida y sin interrupciones.

#MañaneraDelPueblo. El secretario de Seguridad del @Edomex presenta el sistema de inteligencia artificial que se aplicará para identificar a presuntos delincuentes durante los 31 días de la #CopaMundialFIFA . pic.twitter.com/ZfccU9cAKy — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) January 16, 2026

Tecnología y videovigilancia de vanguardia

La seguridad tecnológica es un pilar fundamental en la estrategia para este torneo internacional. Actualmente, el 97 por ciento de las cámaras de videovigilancia opera sin ningún tipo de falla. Se han adquirido recientemente 30 mil dispositivos nuevos para reforzar la cobertura actual.

Estos equipos permiten una eficiencia muy fuerte en la detención de posibles infractores. La tecnología se utiliza para la prevención del delito y la impartición de justicia pronta. La vigilancia digital cubrirá puntos estratégicos como estadios, hoteles y también principales plazas públicas.

“Vamos a continuar, como lo hacemos todos los días, en esta senda de reducción”, afirmó Brugada. La mandataria recordó que la capital se mantuvo en calma durante incidentes en otras entidades. El orden público está garantizado gracias al monitoreo constante de las autoridades.

Los dispositivos de vigilancia son herramientas clave para dar tranquilidad a la población local. La inversión en tecnología busca dejar un legado de seguridad permanente para los ciudadanos. La red de monitoreo es una de las más robustas a nivel global hoy en día.

La FIFA confía en que México podrá garantizar la seguridad del Mundial



La FIFA reafirma su respaldo a México como sede del Mundial 2026 tras los episodios de violencia en Guadalajara. Desde Colombia, Gianni Infantino aseguró tener “confianza absoluta” en la presidenta Claudia… pic.twitter.com/1yRghzdT55 — DW Español (@dw_espanol) February 25, 2026

Cultura y récords en el marco mundialista

La fiesta del fútbol no se limitará exclusivamente a los partidos dentro del estadio. La capital prepara festivales futboleros y actividades culturales para el disfrute de los visitantes. Se busca involucrar a la ciudadanía en esta gran celebración de fraternidad y deporte.

Existen planes para realizar la clase de fútbol más grande del mundo próximamente. También se pretende romper récords Guinness con la ejecución de la ola humana más grande. Estas actividades fortalecerán el tejido social y la identidad deportiva de los habitantes de la ciudad.

🌐 Ejército Mexicano se prepara contra los drones para el Mundial 2026



Con esto buscan proteger a jugadores, turistas y medios de comunicación en estadios, hoteles y aeropuertos frente a posibles amenazas tecnológicas pic.twitter.com/kykHoT3JZM — Foro Militar México (@foro_militar) January 19, 2026

“La Ciudad de México cuenta con una situación excepcional”, aseguró el secretario Pablo Vázquez Camacho. El jefe de la policía reiteró que las capacidades institucionales son superiores a cualquier reto. Los visitantes podrán disfrutar de la oferta cultural con total libertad y confianza.

Los equipos de seguridad estarán desplegados en sitios turísticos y centros de reunión masiva. La estrategia incluye la protección de directivos, jugadores y por supuesto de la afición en general. La hospitalidad mexicana será el sello distintivo de este magno evento internacional.