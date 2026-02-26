Detienen en Tlaxcala a ‘El Hacha’, Líder Regional del CJNG

Capturan a Isaac Moreno Romero, alias ‘El Hacha’, operador del CJNG en Tlaxcala, con drogas y explosivos tras operativos de inteligencia

Regeneración, 25 de febrero de 2026.– Autoridades federales confirmaron hoy la captura de Isaac Moreno Romero. El sujeto es conocido bajo el alias de ‘El Hacha’. Se le identifica como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La detención ocurrió en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala. Labores de inteligencia permitieron ubicar su paradero exacto recientemente. El operativo buscaba debilitar las estructuras de drogas sintéticas.

Participaron elementos que integran el Gabinete de Seguridad Nacional. La captura representa un avance contra la delincuencia organizada.

Resultado de trabajos de inteligencia y una operación coordinada entre @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico, en Tlaxcala fue detenido Isaac “N”, alias “El Hacha”, generador de violencia y líder de una célula delictiva vinculada a secuestro, extorsión, cobro de piso, homicidios y… pic.twitter.com/hJZcVKnx6w — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 25, 2026

Detalles del operativo en San Miguel Contla

La intervención sucedió en la localidad de San Miguel Contla. Unidades de la Marina y la Guardia Nacional participaron. También colaboraron la FGR y la Secretaría de la Defensa.

El sospechoso viajaba en un vehículo sin placas de circulación. Los agentes le marcaron el alto para una revisión preventiva. En el interior del auto hallaron dosis de diversos narcóticos.

También localizaron un artefacto explosivo tipo granada de fragmentación. ‘El Hacha’ no opuso resistencia durante su aseguramiento inmediato.

Declaraciones oficiales de las autoridades

Voceros del Gabinete de Seguridad emitieron un comunicado oficial. Las autoridades informaron sobre la situación legal del detenido.Indicaron que se respetaron sus derechos durante todo el proceso.

“Se le informaron sus derechos de ley oportunamente”, afirmaron. “Fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente”, detallaron. El fiscal determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Los objetos asegurados también quedaron bajo resguardo legal estricto. Buscan fincar responsabilidades por violación a la ley de armas.

Isaac Moreno Romero

Moreno Romero es señalado como jefe de célula criminal. Su grupo tiene origen directo en el estado de Nayarit. Coordinaba actividades de alto impacto en la región central.

Se le vincula con extorsiones y cobro de piso constante. Investigaciones lo relacionan con el comercio ilegal de hidrocarburo.

También se le atribuyen secuestros y diversos homicidios dolosos. Era uno de los principales objetivos prioritarios en la zona. Su presencia generaba violencia en comunidades de Tlaxcala.

Delitos contra la salud y explosivos

El detenido enfrentará cargos por delitos contra la salud. La granada hallada complica su situación ante la justicia federal.Infringió la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El Ministerio Público integra la carpeta de investigación técnica. Se analizan otras posibles conexiones con eventos delictivos recientes. Las pruebas periciales confirmarán el tipo de droga decomisada.

Se busca desmantelar la red operativa que él dirigía. La vigilancia en Santa Cruz Tlaxcala se mantendrá reforzada.