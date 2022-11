Frida Sofía acusa de asesinato a su abuelo, Enrique Guzmán

De acuerdo con Frida Sofía, Enrique Guzmán es una persona narcisista, psicópata y que no siente empatía por nada

Regeneración 31 octubre 2022. Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán acusó de asesinato a su abuelo, el actor Enrique Guzmán.

De acuerdo con la joven, Enrique Guzmán es una persona narcisista, psicópata y que no siente empatía por nada.

“¿Por qué no se pone a hablar de las vidas que debe, a la gente que mató, al mesero. A ver, ¿por qué no habla de todas esas cosas?”, comentó la joven.

Además, declaró que su abuelo le generaba repugnancia pues lo considera un hombre abusador.

“Creo que lo que más asco e incongruencia, no sé lo que me da; me da asquito, es cuando dice ‘pues es que es familia’. No, señor o lo que seas, pedófilo asqueroso”, indicó Frida Sofía.