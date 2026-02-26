CDMX y ANTAD Firman Convenio Histórico por la Sustentabilidad

El Gobierno de la CDMX y la ANTAD firman convenio para transformar el 50% de los residuos para 2030. Conoce el plan de reciclaje

Regeneración, 25 de febrero de 2026.– La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, firmó un convenio clave con la ANTAD. Este acuerdo impulsa la campaña titulada «Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar».

El objetivo principal es fomentar la separación de residuos en toda la capital. Se busca transformar la dinámica actual del manejo de los desechos sólidos urbanos. La colaboración suma esfuerzos entre el sector público y las tiendas departamentales.

Esta iniciativa pretende convertir a la Ciudad de México en un referente de sustentabilidad. Es un paso firme hacia la implementación real de la economía circular.

Así mismo, firmamos un convenio de colaboración entre el @GobCDMX y @ANTADMx con el objetivo de sumar acciones a favor de medio ambiente a través de la campaña #CadaResiduoEnSuLugar en espacios como centros comerciales. Trabajamos de la mano con el sector privado y asociación… pic.twitter.com/LnG1tleXNM — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 24, 2026

Metas ambiciosas para el año 2030

La capital recibe diariamente 8 mil 500 toneladas de residuos en centros de transferencia. El gobierno apuesta a que, para 2030, la mitad de estos desechos sean transformados.

«Que no sean una carga al medio ambiente», afirmó contundente la mandataria Clara Brugada. La jefa de Gobierno resaltó la importancia de dar un valor real a los residuos. Sostuvo que al valorizarlos, dejamos de llamarlos basura para generar una nueva dinámica económica.

«Cuando le damos valor a los residuos, dejamos de llamarle basura», subrayó la funcionaria. El plan incluye una estrecha coordinación con todos los trabajadores de limpia.

En la Ciudad de México seguimos recuperando el espacio público para la gente.



Nuestros parques lineales llevan áreas verdes, juegos infantiles, iluminación y espacios deportivos para que las familias convivan con más seguridad y alegría.



Transformar un espacio es transformar… pic.twitter.com/rQph2cJS1N — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 26, 2026

Compromiso total del sector comercial

Diego Cossío Barto, presidente de la ANTAD, confirmó el compromiso de más de 8 mil tiendas. Participan cadenas de autoservicio, farmacias, tiendas departamentales, de conveniencia y también negocios especializados.

Los establecimientos promoverán activamente un manejo disciplinado de todos sus desechos diarios. Cossío calificó esta campaña como algo fundamental para la evolución hacia una ciudad sostenible. » La ANTAD está más que comprometida», aseguró el representante del sector comercial privado.

Las tiendas se convertirán en puntos estratégicos para la educación ambiental de los ciudadanos. Se busca que el consumidor aprenda a clasificar correctamente desde el punto de venta.

SANTA ÚRSULA AVANZA COMO MODELO DE COLONIA SUSTENTABLE EN CDMX



La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que el pueblo de Santa Úrsula Coapa se consolida como el primer territorio de la capital con un programa integral de sustentabilidad, al beneficiar a más de 8 mil… pic.twitter.com/LrGS6IW3CV — Hans Salazar 🇲🇽🇵🇸🇨🇺🇻🇪 (@Hans2412) February 23, 2026

Ejes fundamentales de la colaboración

El convenio establece cuatro esfuerzos críticos para mejorar la infraestructura ambiental de la ciudad. Se promoverá la aplicación de energías limpias y sostenibles en todos los centros comerciales.

También se implementará el reciclaje de agua y sistemas avanzados de captación pluvial. Habrá una comunicación constante para educar a la población sobre el manejo de residuos. Las tiendas asociadas otorgarán donativos para apoyar directamente a las comunidades más necesitadas.

Se busca reducir drásticamente las emisiones contaminantes en toda la zona metropolitana.La inversión en infraestructura será una prioridad compartida entre el gobierno y empresarios.

Presentamos la iniciativa "Energía Solar, Ahorro Familiar" en Santa Úrsula Coapa, @Alcaldia_Coy.



En la Ciudad de México queremos que más hogares opten por tecnologías ecológicas como calentadores y paneles solares, representando un ahorro que cuida los bolsillos capitalinos y el… pic.twitter.com/F5mueDE3m3 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 22, 2026

Hacia una economía circular real

En el evento estuvieron presentes titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y empresarios. La suma de esfuerzos garantiza que la Ciudad de México avance hacia la sustentabilidad.

Es vital que cada ciudadano asuma su responsabilidad en la cadena de reciclaje. La transformación de los centros de transferencia será fundamental para lograr las metas. Este convenio marca el inicio de una nueva era ambiental para la capital.

Se espera que los resultados sean visibles en el corto y mediano plazo. La meta final es heredar una ciudad más limpia y resiliente. ¿Deseas que redacte una guía práctica sobre cómo deben separar sus residuos los ciudadanos según este nuevo convenio?