Operativo de Seguridad por Concierto de Shakira en el Zócalo

CDMX alista operativo masivo para el concierto de Shakira. Habrá metro extendido y pantallas gigantes en puntos estratégicos

Regeneración, 25 de febrero de 2026.– El Gobierno capitalino prepara un operativo masivo. Más de seis mil 500 personas participarán activamente. Buscan garantizar la seguridad de todos los asistentes. El evento ocurrirá este domingo 1 de marzo.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, coordina esfuerzos. Varias dependencias locales trabajan de forma conjunta y directa. Quieren brindar una atención eficiente a la ciudadanía.

La expectativa por la artista colombiana es enorme. «Estamos organizándonos bien para que se pueda disfrutar», afirmó. Aseguró que es un evento de gran relevancia histórica. Es uno de los conciertos más importantes últimamente.

La ciudad espera una afluencia de personas masiva. Las autoridades cuidan cada detalle del despliegue logístico. Participan secretarías de Gobierno, Salud y Protección Civil. La Fiscalía y Locatel también brindarán apoyo integral. El C5 vigilará permanentemente toda la zona centro.

Transporte y Movilidad Garantizada

El Metro de la Ciudad de México ayudará. Las Líneas 1, 2 y 9 extenderán su horario. Darán servicio hasta la una de la mañana. Esto permitirá un regreso seguro para miles de fans.

La movilidad es una prioridad para el Gobierno local. Se busca evitar el colapso de las vialidades principales. El transporte público será la mejor opción de llegada.

Planifique su ruta con suficiente tiempo de antelación. «Estamos preparándonos muy bien para que no se sature», dijo. Clara Brugada busca evitar aglomeraciones peligrosas en el Zócalo.

El flujo peatonal será controlado por la policía capitalina. Habrá vigilancia constante en los accesos al primer cuadro. El personal operativo orientará a los usuarios del metro.

Se recomienda cargar la tarjeta de movilidad con anticipación. Evite contratiempos durante la salida masiva del evento. La seguridad en los traslados es un compromiso estatal.

Pantallas en Avenidas Principales

Habrá pantallas gigantes en las avenidas más importantes. Se instalarán en 20 de Noviembre y Pino Suárez. También se colocarán sobre la calle 5 de Mayo. Nadie se quedará sin ver el espectáculo musical.

El objetivo es repartir a la multitud de asistentes. «Habrá la oportunidad de que pueda disfrutarse», expresó Brugada. Se busca una experiencia cómoda para todos los ciudadanos. El sonido será de alta fidelidad en cada punto.

Argel Gómez Concheiro detalló los recursos técnicos instalados. Se tienen preparados 24 delays de pantallas y audio. La cobertura llegará hasta la Avenida Juárez próximamente.

La tecnología permitirá una visibilidad total desde lejos. Incluso la Alameda Central tendrá una zona de visualización. Esto reduce la presión sobre la Plaza de la Constitución. Las familias pueden elegir puntos menos concurridos y cómodos. El concierto se vivirá en todo el Centro Histórico.

Recuerda que este domingo 1° de marzo, a las 20:00 horas, recibiremos a @shakira en el #Zócalo capitalino para vivir un concierto que nos hará vibrar, cantar y emocionarnos. 🌃🎶🎤



Revisa con anticipación los cortes y alternativas viales previstos para esta fecha y planifica tu… pic.twitter.com/FBpKEObB58 — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) February 25, 2026

Espacios para Familias y Niños

Las familias con niños tienen opciones seguras hoy. Existen zonas especiales fuera de la zona de riesgo. Se recomiendan las pantallas en el Monumento a la Revolución. La Alameda Central es ideal para los menores de edad.

«Estamos invitando a las familias a las pantallas gigantes», dijo el subsecretario de Cultura. Argel Gómez Concheiro sugirió evitar las zonas más densas. El bienestar de los niños es la prioridad máxima. Buscan un ambiente sano y totalmente libre de riesgos.

Se instalarán 12 módulos de Atención Ciudadana estratégica. Habrá servicios de Salud y personal de Locatel disponibles. Estos puntos brindarán ayuda inmediata ante cualquier extravío. La atención médica estará lista para cualquier emergencia.

Los padres deben mantener comunicación con sus hijos siempre. Se sugiere establecer puntos de encuentro previos al show. El personal de cultura apoyará en la logística familiar. Disfrutar con seguridad es posible en estos espacios.

Objetos Prohibidos y Restricciones

Existen reglas estrictas para ingresar al perímetro oficial. Se debe evitar acudir con bolsas demasiado voluminosas. Queda prohibido llevar objetos punzo-cortantes al evento.

La seguridad revisará las pertenencias en los filtros establecidos. No se permite el ingreso de bebidas alcohólicas. Los envases de vidrio representan un riesgo para todos. Tampoco se permitirá el uso de aerosoles molestos.

Las sillas estorban el flujo de las personas presentes. «Estamos con mesas permanentes todos los días», aseguró Gómez. La organización revisa las medidas de protección civil diariamente.

Quieren prevenir incidentes por objetos peligrosos o prohibidos. La colaboración del público es vital para el éxito. Se recomienda llevar ropa cómoda y zapatos adecuados.

No olvide mantenerse hidratado durante la espera del show. Siga las instrucciones del personal de seguridad en sitio. La prevención asegura una noche de fiesta inolvidable.