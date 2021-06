Anaya “autoriza” a AMLO que se tome su caguama

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya autorizo al presidente López Obrador que se tome su caguama por el triunfo de Morena en las gubernaturas.

Por: Alam Bernal @AlamBeav

Regeneración, 9 de junio del 2021.Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió “permiso” al excandidato presidencial, Ricardo Anaya le permitiera tomarse una caguama.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, el presidente se refirió a los resultados electorales del pasado domingo; en donde el partido que él fundo, Morena ganó las gubernaturas del Pacífico.

“Hasta le voy a pedir permiso a Ricardo Anaya para que yo me tome una nada más, una caguama ‘Pacífico’. Todo con moderación”, señaló el presidente.

Y es que, el presidente hizo referencia a un video hecho por Anaya donde señaló que le daba “mucho coraje” que el compadre que gana 2 mil pesos a la semana, se “bota” el dinero en caguamas.

El panista le respondió al presidente López Obrador y le permitió tomarse su caguama por el triunfo electoral de Morena que se llevó 11 de las 15 gubernaturas en juego.

Así mismo, el expresidente del PAN señaló que él se estaba tomando una “victoria” en el poniente de la Ciudad de México.

“Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro”.

Esto en referencia a que la alianza “Va por México” logró arrebatarle a Morena la zona poniente de la capital del país.

Y es que, la Ciudad de México ha sido el principal bastión político de Morena y de López Obrador desde que fue jefe de Gobierno.

Así mismo, indicó que se sentía “feliz, feliz” de que el partido guinda ya no tenga mayoría en el Congreso; con lo cual, ya no podrá desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE).

Finalmente, Anaya le indicó al mandatario que se verán en el 24, cuando se llevará a cabo la elección presidencial.

Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. ¡Salud! Nos vemos en el 24. pic.twitter.com/jh9UksYNwV

— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) June 9, 2021