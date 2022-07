Andrés García VS Anabel Hernández; el pleito que terminó en denuncia

Según, Anabel Hernández acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar una batalla legal contra Andrés García por haberla insultado.

Regeneración 6 julio 2022. El actor Andrés Garcia se encuentra internado en un hospital debido a una fuerte caída que le provocó una herida en la frente.

A pesar de que el actor es conocido por su trabajo, su último gran escándalo dejó muchas declaraciones ya que el actor insultó a Anabel Hernández por su último libro en el que hace mención.

Durante una entrevista en el programa De Primera Mano, le preguntaron a Andrés García sobre el pleito que tiene con Anabel Hernández.

“Yo no creo que eso proceda. No la conozco y nunca la he visto. Esa señora descaradamente dice que tiene un testigo que me vio recibir lana del narcotráfico”, comentó e