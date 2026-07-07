Arzobispo de Rabat Investigado por Denuncias de Agresión Sexual

Al menos cinco mujeres acusan al cardenal español Cristóbal López Romero de agresiones sexuales, forzando su retiro de las funciones

Regeneración, 7 de julio de 2026.– El cardenal español Cristóbal López Romero enfrenta serias acusaciones por delitos de índole sexual en su contra.

Al menos cinco mujeres señalaron directamente al actual arzobispo de Rabat por conductas totalmente inapropiadas.

Los testimonios obtenidos por agencias internacionales detallan repetidos abusos cometidos por el líder religioso de 74 años.

La gravedad de los señalamientos provocó una respuesta inmediata dentro de las estructuras eclesiásticas tradicionales.

Ante esta alarmante situación, las autoridades del Vaticano ordenaron una investigación exhaustiva sobre el caso.

El señalado prelado decidió apartarse formalmente de sus funciones pastorales para enfrentar el debido proceso legal.

Cabe destacar que el religioso niega rotundamente los hechos que se le imputan en la actualidad.

Su retiro temporal busca garantizar la transparencia durante las indagatorias oficiales de la Santa Sede.

Detalles sobre los testimonios presentados

Los expedientes del caso recopilan vivencias sumamente alarmantes aportadas de forma voluntaria por las víctimas.

Entre los testimonios resalta el de una mujer jubilada que colaboraba muy activamente con la comunidad católica local.

Ella denunció haber sufrido agresiones sexuales continuas por parte del influyente jerarca de la Iglesia.

El hermetismo rodea los detalles específicos para proteger la integridad de las personas afectadas durante el proceso.

En este mismo contexto, otra de las afectadas envió su declaración escrita directamente a la nunciatura apostólica.

La denunciante acusó al cardenal de realizar «gestos físicos» que ella indiscutiblemente «percibió como inapropiados» en su momento.

La víctima describió conductas sumamente incómodas como «abrazos particularmente insistentes y prolongados» recibidos por parte del jerarca religioso.

Ella relató además «un intento de acercamiento físico que podría asimilarse a un intento» de besarla sin su consentimiento.

Impacto en la sucesión papal

El escándalo surge en un momento crucial para el futuro político y espiritual de la Iglesia católica.

Cristóbal López Romero figuraba con fuerza entre los candidatos viables para suceder eventualmente al actual pontífice.

Esta investigación sepulta sus posibilidades reales de cara al próximo cónclave de las autoridades eclesiásticas.

El proceso judicial interno genera una enorme conmoción entre los fieles y los líderes de la comunidad.

Por todo esto, el destino de la arquidiócesis marroquí permanece bajo la estricta vigilancia de Roma.

Las víctimas esperan una resolución justa y firme que castigue debidamente los abusos de poder denunciados.

El Vaticano mantendrá la discreción reglamentaria mientras los investigadores recolectan nuevas pruebas y testimonios adicionales.

La comunidad internacional exige absoluta claridad ante estos lamentables sucesos que involucran a la alta jerarquía.