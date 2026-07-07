México lidera recuperación salarial real entre países de la OCDE

México destaca en la OCDE por un aumento del 15.1% en salarios reales, triplicando el promedio de los países miembros

Regeneración, 7 de julio de 2026.– México registra una recuperación salarial notable dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Los datos oficiales confirman un avance del 15.1 por ciento en términos reales desde 2021.

Este crecimiento triplica el promedio registrado por el organismo internacional, que se ubica en 4.9 por ciento.

El poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos ha mostrado una fortaleza inusual en el último quinquenio.

Dicho avance responde directamente a las políticas aplicadas sobre el salario mínimo en el territorio nacional.

Los informes destacan que este indicador aumentó casi 30 puntos porcentuales en el periodo evaluado.

Mientras otros países enfrentan estancamiento, México se consolida como referente global en la mejora del ingreso.

La estrategia mexicana de remuneraciones marca una pauta importante ante sus socios comerciales y económicos.

Posición frente a otras economías

Al observar el comportamiento durante el último año, México mantiene un ritmo de crecimiento sumamente competitivo.

Solo se encuentra por debajo de Eslovenia en la comparativa de incremento salarial real ajustado.

El poder adquisitivo local superó el rendimiento mostrado por la mayoría de las naciones desarrolladas.

Este fenómeno resalta el impacto positivo de las negociaciones colectivas efectuadas recientemente en el país.

En contraste, economías poderosas como Canadá y Estados Unidos reportaron una disminución en sus salarios reales.

El estudio señala que los salarios mínimos en esas naciones fueron menores en 2026.

México se posiciona como una excepción positiva en este análisis de la OCDE sobre salarios.

Este desempeño reafirma el cambio positivo en la estructura económica interna durante los últimos años.

Productividad y futuro laboral

El crecimiento salarial en México también se explica mediante el aumento sostenido de la productividad laboral reciente.

El país muestra avances significativos tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus a nivel global.

Junto a naciones como Colombia y Polonia, México destaca por una eficiencia operativa notable.

La productividad laboral mexicana crece a un ritmo superior al observado desde mediados de los noventa.

Para profundizar en este contexto, el informe de la OCDE aclara las dinámicas actuales del empleo.

Los especialistas coinciden en que la mejora salarial y la productividad son pilares del bienestar.

Este dinamismo refleja una capacidad renovada para generar valor en el mercado laboral mexicano.

El panorama para los trabajadores parece favorable ante las tendencias observadas por el organismo internacional.