Detienen a Sergio “N” alias “El Checo” del Cártel Jalisco

“El Checo” fue apresado en Baja California en posesión de armas, drogas, cartuchos y un vehículo que tenía reporte de robo

Regeneración, 14 de mayo 2026– Las autoridades de Baja California dieron a conocer la captura de Sergio “N”, alias El Checo, un hombre señalado como generador de violencia y supuesto líder criminal de una célula asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ligas al CJNG

Fuentes de seguridad indicaron que el individuo que fue detenido tendría conexiones con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“El arrestado supuestamente operaba como líder regional de una célula delictiva en la zona de Cerro Azul.

Vinculada a actividades ilegales de gran impacto en la región,” es lo que reportan las autoridades.

Asimismo, el informe oficial resalta que la detención se llevó a cabo alrededor de las 2:00 de la tarde del 13 de mayo.

Arresto

El hombre tiene 51 años y es de Acapulco, Guerrero; fue detenido en una carretera de terracería que conduce a Rancho Viejo, en el municipio de Tecate.

En el momento de su arresto, El Checo portaba dos armas de fuego cortas y dos largas.

Adicionalmente, tenía tres chalecos tácticos, 210 cartuchos, seis cargadores para armas largas y 30 envoltorios con supuesta metanfetamina.

El vehículo relacionado con el informe de la detención es una camioneta Jeep Rubicon del modelo 2020 que tenía reporte de robo.

También estaría relacionado con actividades delictivas en el extranjero.

Fiscalía

Después de su captura, El Checo fue entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se realicen las investigaciones necesarias y se defina la situación del detenido.

Reportes de inteligencia sugieren que Sergio “N” era parte de un grupo que junta al menos tres organizaciones delictivas.

Entre ellas se encuentran el CJNG y el Cártel de Sinaloa, así como una célula conocida como FEU.

Informes periodísticos mencionan que este hombre ya había sido arrestado por las autoridades en el año 2016.

Asegurado

En esa ocasión, también fue asegurado junto a dosis de metanfetamina y un automóvil Ford.

En otras acciones, en febrero pasado se reportó la captura en Mexicali de Issac Neftaly “N”.

Un joven de 22 años que supuestamente sería parte de una alianza entre el CJNG y La Chapiza.

Estos últimos son hombres armados al servicio de la facción del Cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.