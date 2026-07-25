Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026: México al Frente

Inician los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026. La delegación de México encabezó el desfile en la histórica apertura

Regeneración, 24 de julio de 2026.– La vigésima quinta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe inició oficialmente en la capital de República Dominicana.

El Estadio Olímpico Félix Sánchez albergó la colorida ceremonia de apertura llena de música, bailes y luces deslumbrantes.

En el centenario de esta justa regional, la delegación de México encabezó con orgullo el desfile oficial de todas las naciones.

La comitiva tricolor recibió esta distinción por haber organizado la primera edición en la Ciudad de México en 1926.

Durante el recorrido por la pista del recinto, los abanderados mexicanos destacaron con elegancia ante miles de entusiastas espectadores.

El clavadista Juan Celaya y la tiradora Gabriela Rodríguez lideraron al contingente con la bandera nacional en alto.

Los deportistas aztecas portaron uniformes blancos y rojos, e incluso algunos atletas lucieron coloridas máscaras de luchador profesional.

El desfile continuó con la participación festiva de treinta y siete delegaciones internacionales en una velada realmente inolvidable.

Mensaje de solidaridad y apertura de las autoridades

Posteriormente, el presidente del Comité Organizador dirigió un emotivo discurso centrado en la paz y la unión de los pueblos.

El directivo dominicano destacó que este evento trasciende fronteras e integra fraternalmente a todas las delegaciones participantes.

El presidente del Comité Organizador, José Monegro, afirmó que «el deporte representa un puente de unión entre los países» durante su discurso.

Asimismo, envió un sincero abrazo de apoyo al pueblo venezolano tras los trágicos terremotos registrados el mes pasado.

En el mismo sentido, el mandatario dominicano inauguró formalmente las competencias deportivas ante un estadio lleno de emoción.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, declaró: «¡Que estos Juegos sean una verdadera fiesta del deporte!» ante la multitud.

Tras sus palabras, el legendario exatleta Félix Sánchez encendió majestuosamente el pebetero utilizando un espectáculo nocturno de drones.

El fuego panamericano permanecerá encendido iluminando la ciudad caribeña hasta la clausura fijada para el ocho de agosto.

Metas históricas de México y novedades del torneo

Por otra parte, la comitiva mexicana acude al certamen como la delegación más numerosa de toda la historia del torneo.

El equipo nacional cuenta con seiscientos cuarenta y seis deportistas inscritos para competir al máximo nivel posible.

Los campeones defienden el título regional obtenido en Barranquilla 2018 y refrendado exitosamente en San Salvador 2023.

La meta principal del contingente consiste en superar las trescientas cincuenta y tres medallas conseguidas en la edición anterior.

Finalmente, el calendario deportivo marca un récord histórico al integrar cuarenta disciplinas en el programa oficial.

Destacan la incorporación de disciplinas populares como el ajedrez, el patinaje artístico, los deportes electrónicos y el novedoso netball.

A pesar del dominio histórico de Cuba en oros, México ostenta la mayor cantidad de medallas totales con cuatro mil doscientas.

La fiesta deportiva internacional promete intensas jornadas de competencia durante las próximas dos semanas en suelo dominicano.