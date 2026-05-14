Sheinbaum realiza llamada con el presidente surcoreano

México y Corea del Sur desean fortalecer su colaboración económica y cultural; Sheinbaum invita a Jae-myung a México este año

Regeneración, 14 de mayo 2026– El jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo una conversación telefónica con Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur, para tratar sobre la cooperación en economía, cultura y comercio.

COMUNICADO. "Presidenta Claudia Sheinbaum sostiene llamada telefónica con el presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung".https://t.co/NSJrDeVLoV pic.twitter.com/7vCsK1ZQmU — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 14, 2026

Charla

En esta charla, los dos líderes también discutieron el efecto cultural que ha tenido BTS en México.

Esto se dio después de que miles de seguidores se reunieran recientemente en la capital mexicana por los conciertos de la banda de K-pop.

Según la portavoz del presidente surcoreano, Kang Yu-jung, ambos mandatarios se mostraron «muy impresionados» por la respuesta del público en México.

El Gobierno de México comunicó que la llamada fue utilizada para reafirmar el interés compartido por ambos países en fortalecer su relación bilateral.

Colaboración

Además, se buscaron nuevas oportunidades de colaboración.

La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo una conversación telefónica con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung.

Ambos acordaron profundizar en la excelente relación bilateral y en la cooperación económica existente entre ambos países.

Durante la llamada, Sheinbaum y Lee Jae-myung subrayaron la complementariedad de sus economías.

Potencial

También discutieron el potencial para ampliar el comercio, fomentar nuevas inversiones y mantener un intercambio de ideas sobre asuntos globales.

El presidente surcoreano también enfatizó la necesidad de fortalecer la cooperación en temas energéticos.

Esto es especialmente relevante ante la incertidumbre creada por el conflicto en Oriente Medio.

En ese sentido, destacó que México es uno de los 15 mayores productores de petróleo en el mundo.

Tratado de libre comercio

En temas comerciales, Lee Jae-myung mostró su interés en reactivar lo más pronto posible las negociaciones para un tratado de libre comercio con México.

En la actualidad, México es el principal socio comercial de Corea del Sur en América Latina.

La llamada tuvo lugar mientras Yeo Han-koo, negociador comercial de Corea del Sur, se encuentra en México.

Durante su visita, se reunió con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y juntos acordaron establecer un diálogo estratégico de comercio e inversión.

Mitigar impactos comerciales

De acuerdo con la oficina de Ebrard, ambas partes buscarán mitigar posibles impactos comerciales.

Así como atender las preocupaciones surgidas por el reciente ajuste de aranceles aprobado en México.

La presidenta Sheinbaum extendió una invitación al presidente surcoreano para que visite México este año.

El presidente Lee Jae-myung mostró su agradecimiento y aceptó la invitación hecha por la presidenta de México para visitar el país.

Ambos gobiernos acordaron que los detalles y la fecha de la visita se definirán a través de los canales diplomáticos correspondientes.