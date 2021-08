Beatriz Gutiérrez no puede votar; recrimina al INE falta de casillas especiales

Beatriz Gutiérrez reprochó al INE la falta de casillas especiales para participar en la consulta popular

Regeneración, 1 de agosto de 2021. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó en redes sociales una historia en donde hace un llamado a participar en la consulta popular, pero también denunció que no hay casillas especiales.

La doctora Gutiérrez Müller reprochó al Instituto Nacional Electoral (INE) que no podrá participar en la consulta popular por la falta de mesas receptoras especiales para ciudadanos que se encuentran lejos de su domicilio.

En su cuenta de Facebook escribió: «Gracias, INE México por no permitirme votar en una mesa receptora especial para ciudadanos en tránsito, gracias, gracias. Así, ¡que viva la democracia selectiva!»

La doctora acompaña al presidente en una gira, quien ayer dijo: «Desgraciadamente, los que deberían de estar promoviendo esta consulta no quisieran que se supiera nada, ni hay casillas suficientes. Yo mañana voy a Nayarit, estaba pensando en votar pero no hay, no va a haber casilla y no se escucha nada, no se informa, silencio, cuando deberían de estar promoviendo la participación de la gente”

Lorenzo Córdova culpa a legisladores

En respuesta a la queja de la doctora Gutiérrez, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que no hubo casillas especiales debido al costo que significan estas y la complejidad que tienen para administrarse.

Incluso aseveró que “es culpa de los legisladores y no del INE que no existan casillas y es que es una cuestión de ley, no del INE”.

Sin embargo, aclaró también que «respeto mucho al a sra. Puede ser que le hayan informado mal. Su casilla está instalada y funcionado.Ahí está su papeleta esperÁndola hasta las 6 de la tarde”.

Lo que no dice Lorenzo Córdova es a qué casilla se refiere y si Beatriz Gutiérrez puede votar en una casilla diferente a la que tiene registrada ante el INE.