Damasco: Atentado cerca del hotel de Macron deja varios heridos

Dos bombas estallaron cerca del hotel donde durmió el presidente francés Emmanuel Macron antes de la cumbre de la OTAN

Regeneración, 7 de julio de 2026.– Dos potentes artefactos explosivos estallaron este martes en la capital de Siria de forma completamente inesperada.

El grave incidente ocurrió muy cerca del hotel donde se hospedaba el mandatario francés antes de una importante reunión internacional.

Según los reportes médicos iniciales el ataque terrorista dejó al menos dieciocho personas heridas en las calles aledañas.

La fuerte detonación causó un enorme pánico entre los ciudadanos que transitaban por esa transitada zona comercial de Damasco.

Por este motivo las fuerzas del orden público desplegaron un impresionante operativo de seguridad para resguardar todo el perímetro afectado.

Las autoridades de seguridad confirmaron que el mandatario «Emmanuel Macron» ya había abandonado las instalaciones del lujoso hotel momentos antes.

El convoy internacional se dirigía hacia sus compromisos oficiales programados previamente de cara a la próxima cumbre de la OTAN.

Debido a la oportuna salida de la delegación diplomática ningún funcionario del gobierno de Francia resultó afectado por las explosiones.

Continuidad de la agenda diplomática

A pesar del gran peligro latente el líder del país europeo decidió continuar firmemente con todas sus actividades oficiales planeadas.

El representante francés se trasladó de inmediato hacia la sede del poder ejecutivo local bajo una rigurosa escolta militar armada.

En ese recinto el presidente de Siria «Ahmed al-Sharaa» recibió cordialmente al dignatario extranjero para dialogar sobre temas bilaterales urgentes.

Ambos mandatarios mantuvieron un encuentro privado en el palacio presidencial para discutir la compleja situación de seguridad de la región.

Con respecto a las actividades matutinas el presidente de Francia sostuvo un encuentro previo con diversos líderes de la sociedad civil.

Esa importante reunión ocurrió en las instalaciones del conocido hotel Four Seasons durante las primeras horas de este agitado martes.

Los informantes oficiales aseguraron que el político galo escuchó las diversas peticiones de los colectivos sociales sirios participantes.

Detalles del sitio del ataque

Por otra parte el lugar exacto del siniestro es reconocido por ser un punto con gran afluencia de personas diariamente.

Las bombas detonaron en un sector ubicado justo en medio del Ministerio de Turismo y el importante museo nacional sirio.

La zona afectada concentra una gran cantidad de comercios locales y oficinas corporativas que atraen a cientos de visitantes.

Los daños materiales en las estructuras de los edificios cercanos resultaron muy cuantiosos según informaron los bomberos de Damasco.

En consecuencia con los hechos las fuentes de inteligencia militar iniciaron las investigaciones pertinentes para dar con los responsables directos.

Las «fuentes de seguridad sirias» indicaron de manera oficial que se trató de un atentado planificado para desestabilizar la cumbre política.

El equipo diplomático francés ratificó que mantendrá su postura de cooperación internacional frente a cualquier tipo de amenaza violenta.

El panorama político actual se mantiene bajo una estricta vigilancia internacional debido a la gravedad de los acontecimientos recientes.