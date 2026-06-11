Canciller Mexicano Roberto Velasco Recibe a Ministro Sudafricano

El canciller Roberto Velasco dio bienvenida oficial al ministro Ronald Lamola. México y Sudáfrica otra vez en el arranque del Mundial

Regeneración, 10 de junio de 2026.– El canciller mexicano Roberto Velasco recibió formalmente a su homólogo sudafricano de Relaciones Internacionales, Ronald Lamola.

El relevante encuentro diplomático ocurrió en la víspera del arranque de la esperada Copa del Mundo.

Las autoridades federales dieron una cálida bienvenida oficial a toda la delegación deportiva del país africano.

Por lo tanto, ambas naciones celebraron el inicio del torneo de fútbol más importante de todo el planeta.

Ligado a este recibimiento, los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores destacaron los lazos de amistad.

El encuentro bilateral sirvió para afianzar los vínculos culturales y económicos entre los dos gobiernos participantes.

Además, el personal diplomático coordinó los últimos detalles logísticos del protocolo de apertura del evento deportivo.

La reunión concluyó con un ambiente de mutuo respeto y fraternidad de cara al partido inaugural.

Coincidencia histórica en el balompié

El titular de la diplomacia mexicana recordó un evento muy especial que conecta la historia deportiva de ambos países.

El funcionario federal rememoró con gran emoción el partido que disputaron estas escuadras en el continente africano.

Velasco señaló de forma textual en sus redes oficiales: “en 2010, Sudáfrica abrió su Mundial recibiendo a México en el partido inicial”.

Este suceso marcó profundamente el destino futbolístico de las dos selecciones.

Como consecuencia de este recuerdo, el canciller mexicano enfatizó el gran valor de la actual reciprocidad internacional.

El diplomático mexicano puntualizó textualmente ante los medios que “ahora, es el turno de México de inaugurar el mundial norteamericano”.

De esta manera, el gesto de hermandad futbolística encuentra el camino de regreso dieciséis años después.

El juego de este jueves simboliza un reencuentro de alta relevancia para las aficiones de todo el mundo.

México como sede histórica tripartita

El país norteamericano se convertirá formalmente en el primer anfitrión en albergar tres copas mundiales distintas.

El canciller Roberto Velasco manifestó su enorme orgullo por este récord organizativo sin precedentes en el fútbol.

El representante de la diplomacia mexicana afirmó con mucha seguridad: “nadie ha sido tres veces anfitrión de la Copa del Mundo”.

El territorio nacional reitera su posición como un pilar fundamental de la tradición deportiva global.

Derivado de este importante hito, el funcionario federal extendió una invitación cordial a toda la comunidad internacional.

Velasco concluyó su emotivo mensaje de apertura declarando: “nosotros lo seremos, como en el 70 y en el 86”.

El diplomático mexicano también recalcó con gran entusiasmo que “la fiesta es de México y el mundo está invitado a vivirla”.

Así, la nación azteca se reporta completamente lista para la histórica inauguración del torneo mundialista.