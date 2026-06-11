Grupo Salinas: Acreedores de TV Azteca Ampliarán Demanda

Acreedores de TV Azteca buscan para extender demanda en Estados Unidos. Acusan televisora de transferir activos e insolvencia

Regeneración, 10 de junio de 2026.– Grupo Salinas reconoció una nueva estrategia legal por parte de los acreedores de su empresa televisiva.

Los demandantes buscan extender formalmente el juicio financiero contra la emisora en los tribunales estadounidenses.

Los inversionistas acusan a la compañía mexicana de crear una filial para ocultar sus activos principales.

Presuntamente la firma de televisión también adquirió un millonario crédito fraudulento en una isla caribeña.

Derivado de estas acusaciones financieras, el consorcio empresarial no desmintió los señalamientos presentados.

Los tenedores de bonos radicaron documentos clave ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

La televisora dejó de pagar sus deudas desde el año de la pandemia por coronavirus.

Las autoridades norteamericanas analizan la petición formal para modificar el curso de este litigio comercial.

Incumplimiento y deudas de bonos

La base del conflicto legal se originó tras la colocación de bonos por 400 millones de dólares.

La transacción financiera ocurrió originalmente a través del reconocido fiduciario The Bank of New York Mellon.

Sin embargo, la firma mexicana suspendió los pagos pactados argumentando graves problemas económicos internos.

Por consiguiente, los afectados iniciaron agresivos procesos de cobro judicial de forma simultánea en ambos países.

Ante esta situación jurídica de insolvencia, el corporativo mexicano acusó directamente a sus acreedores internacionales.

El dueño de la firma calificó reiteradamente a los demandantes como «fondos buitre» que violan leyes locales.

Los cobradores afirman que la disposición al diálogo manifestada por el grupo empresarial es completamente falsa.

Mientras tanto, el proceso legal continúa desgastando la reputación bursátil de la importante cadena televisiva.

Maniobras operativas e insolvencia

La empresa de telecomunicaciones solicitó un concurso mercantil voluntario para reorganizar sus finanzas vigentes.

El corporativo se encuentra pagando deudas fiscales pendientes con el gobierno mexicano hasta el año 2027.

A pesar de esto, los acreedores denunciaron maniobras de ocultamiento en la reestructuración del negocio.

Los demandantes identificaron nuevos pasivos no reportados formalmente en los contratos previos de garantía.

Ligado a estas presuntas irregularidades operativas, la compañía transfirió importantes recursos a una nueva subsidiaria oculta.

El fiduciario internacional asegura que la televisora busca devaluar sistemáticamente la masa concursal de la corporación.

Con estas acciones, la firma de entretenimiento presuntamente evita responder de forma directa a sus deudores.

El tribunal de Estados Unidos determinará la validez de estas quejas durante las próximas audiencias.