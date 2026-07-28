CDMX Reconstruirá y Reubicará Esculturas de Castro y el Che

El Gobierno de la CDMX reconstruirá las esculturas de Fidel Castro y Che Guevara tras su retiro ilegal en la alcaldía Cuauhtémoc

Regeneración, 27 de julio de 2026.– El Gobierno de la Ciudad de México anunció la restitución oficial de las esculturas dedicadas a Fidel Castro y Ernesto Che Guevara.

Las autoridades locales confirmaron que las figuras de tamaño real serán elaboradas nuevamente para su posterior exhibición en la vía pública.

La decisión gubernamental ocurre un año después del retiro ilegal de las estatuas ubicadas originalmente en la colonia Tabacalera.

La remoción anterior fue ordenada por la administración de la alcaldía Cuauhtémoc sin contar con las autorizaciones institucionales correspondientes.

Las autoridades capitalinas analizan actualmente el nuevo sitio donde serán instaladas definitivamente estas representaciones de los líderes históricos caribeños.

Esta medida busca evitar futuros desacuerdos políticos sobre la preservación de monumentos y piezas artísticas en los espacios comunitarios.

Sobre la estrategia de reinstalación, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, adelantó el objetivo central de esta intervención cultural.

Durante la conferencia, la mandataria local declaró: “Las esculturas serán colocadas en otro sitio para que no tengamos ya problemas de este tipo”.

Proyecto a cargo de Cultura y respeto a la manifestación social

La Secretaría de Cultura capitalina asumió la responsabilidad técnica de supervisar la elaboración del conjunto denominado artísticamente como Encuentro.

El proyecto contempla reproducir con precisión el diseño original que permanecía expuesto en el jardín de la Plaza de San Carlos.

Asimismo, la administración capitalina fijó su postura frente a las recientes movilizaciones que exigían la devolución de las piezas retiradas.

Diversos colectivos marcharon en el centro urbano para conmemorar el aniversario de la Revolución Cubana y protestar por las estatuas.

En este contexto, las autoridades respaldaron el derecho a la libre manifestación pacífica en las calles de la capital mexicana.

Las dependencias gubernamentales reiteraron su compromiso de mantener el diálogo abierto ante cualquier expresión o protesta ciudadana registrada.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, profundizó sobre los criterios aplicados ante las protestas sociales en la metrópoli.

Ante los medios presentes, la funcionaria sostuvo: “Cuando se trata de pintas, se da pie a dejar el derecho a la libre expresión”.

Criterios de gobernabilidad y preservación del patrimonio urbano

El Ejecutivo local diferenció claramente las pintas de protesta respecto a los actos vandálicos que vulneran la integridad de terceros.

La regulación administrativa establece consecuencias legales severas únicamente en incidentes que involucren agresiones directas a comercios o personas.

Por otra parte, la Secretaría de Gobierno mantendrá mesas de trabajo para coordinar los detalles finales de la presentación pública.

El comité especializado verificará que el proceso de colocación cumpla estrictamente con toda la normativa urbana y patrimonial vigente.

Cabe recordar que la retirada de las esculturas en 2025 careció del aval del Comité de Monumentos y Obras Artísticas.

Debido a esta omisión procesal, el gobierno de la ciudad calificó dicho acto como una vulneración a la legalidad existente.

La reincorporación de estas piezas escultóricas reafirma la política de conservación del patrimonio cultural e histórico en la capital.