Carlos Loret de Mola responde a exhibida; «está enojado el presidente»

Carlos Loret de Mola, el llamado en redes sociales como #LordMontajes, habló en su programa de radio sobre la exhibida que le dio el presidente AMLO y aseguró que el mandatario está enojado.

RegeneraciónMx, 1 de febrero de 2022. A pesar de que en este sitio informativo te hemos compartido lo que realmente pasa con la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad (MCCI) con Latinus sobre las propiedades del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Carlos Loret de Mola ha salido a hacerse la víctima.

Y es que tras lo dicho por el presidente AMLO el pasado lunes y el día de hoy, Loret de Mola no le quedó de otra que aplicar la de tú eres el malote.

Todo esto sucedió en su programa de radio en WRadio, ahí el famoso conductor dijo que el presidente está enojado con los últimos casos que lo involucran.

«Se ve que el presidente casi no está enojado, casi no está ardido. El presidente sólo responde con calumnias, es lo único que sabe hacer. Nosotros respondemos con documentos, con fotografías y como no ha podido desmentir ni una palabra, se lanza con insultos», dice un enfurecido Loret de Mola.